Samsung compte lancer un SSD de 1000 To avant 2033

Kyungryun Kim, le vice-président de Samsung et directeur général du groupe de planification des produits NAND, a révélé que l'entreprise souhaitait lancer un SSD de 1 Po (1000 To) "au cours de la prochaine décennie" (ndlr : cela pourrait signifier dans les dix prochaines années ou dans la décennie commençant en 2031). Des recherches ont été menées sur trois fronts (mise à l'échelle physique, mise à l'échelle logique et conditionnement) afin d'atteindre cet objectif.

Le géant sud-coréen de la technologie avait un SSD QLC de 128 To dans le pipeline depuis au moins août 2017 (oui, il y a presque six ans) et un SSD PCIe de 128 To (s'ouvre dans un nouvel onglet) a été dévoilé en août 2022 lors du Flash Memory Summit.

Il est donc tout à fait approprié que l'annonce de la bombe de 1Po ait été faite lors d'un autre événement, le "2023 China Flash Memory Market Summit" (le sommet du marché chinois de la mémoire flash).

Au-delà du PLC

Il est presque certain que ce disque n'utilisera pas la technologie QLC (Quad-layer Cell) en raison de la densité des données, c'est-à-dire le nombre d'octets par unité de volume.

Nimbus Data, acteur du stockage de niche, a dévoilé un disque SSD de 100 To en 2017, mais il s'agissait d'un disque de 3,5 pouces et son prix était de 40 000 $ (environ 37 000 €). Samsung devra probablement modifier le format du disque (le disque SSD de 128 To de 2022 avait un format de 2,5 pouces) ou passer à la technologie PLC (Penta-layer Cell) ou, encore plus loin, à la technologie HLC (Hexa-layer Cell).

Compte tenu de la capacité et du public visé, nous misons sur un déploiement de 1 Po sur le standard industriel de stockage des hyperscalers, l'EDSFF, et plus précisément l'E1L (alias le format de la règle). Vous ne pourrez pas les placer dans un PC de bureau, et encore moins dans un ordinateur portable.

Samsung n'est pas le seul fabricant dans la course au SSD pétaoctet : SK Hynix (qui a absorbé la division SSD d'Intel), Kioxia, Micron et le nouveau venu Yangtze Storage empilent tous les couches de flash NAND (jusqu'à 238) pour tenter d'insérer plus d'octets dans le disque.

Disque dur sous assistance respiratoire

Le prix de vente moyen des disques SSD est tombé à environ 50 dollars par To et nous nous attendons à ce qu'il tombe à environ 10 dollars dans une décennie, ce qui signifie qu'un disque SSD de 1 Po devrait coûter environ 10 000 dollars. D'ici à la fin de la décennie, les disques durs auront atteint 120 To (s'ouvre dans un nouvel onglet) et leurs prix (actuellement d'environ 15 $ par To) devraient tomber à 5 $ par To.

Reste à savoir si cela suffira à sauver les disques durs de l'oubli. Il ne faut pas oublier que ce sont les hyperscalers - et non les utilisateurs finaux - et les clients d'entreprise qui multiplient les composants de stockage, et non les appareils des utilisateurs finaux.

Le stockage sur ces derniers s'est stabilisé entre 256 et 512 Go et cela ne devrait pas beaucoup changer, quelles que soient les prédictions des futurologues. L'équilibre de la demande s'est déplacé vers les centres de données et les fournisseurs de services, sous l'impulsion des utilisateurs finaux.

Les disques durs ont donc disparu des ordinateurs portables et disparaîtront peut-être complètement des ordinateurs de bureau d'ici à l'année prochaine, lorsque le prix moyen d'un disque SSD de 1 To atteindra la parité avec les disques durs. Cela signifiera presque certainement aussi la fin de la vénérable interface SATA.

Via ASM Mag (s'ouvre dans un nouvel onglet)