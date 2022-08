Voici pourquoi la Samsung Galaxy Watch 5 pourrait devenir plus attractive que l'Apple Watch 8

Samsung s’apprête à animer sa seconde grande keynote de l’année. Celle-ci aura lieu le 10 août prochain et devrait introduire le Samsung Galaxy Z Fold 4, le Samsung Galaxy Z Flip 4, et la Samsung Galaxy Watch 5. La montre connectée next-gen risque même de voler la vedette aux futurs smartphones pliables.



Une fuite récente et majeure vient en effet d'émerger sur WinFuture, et elle dévoile la fiche technique presque intégrale de la smartwatch. Ainsi que des visuels supposés officiels.



La plus grande surprise dans ce leak vient de la capacité de la batterie, la Samsung Galaxy Watch 5 40 mm intégrerait apparemment une cellule de 284 mAh. Tandis que le modèle 44 mm composerait avec 410 mAh, et que la version Pro 45 mm cumulerait 590 mAh.

Une image divulguée d'un modèle 40 mm à gauche et d'un autre de 44 mm à droite. (Image credit: WinFuture)

Ces capacités seraient supérieures à celles des batteries de la série Samsung Galaxy Watch 4. Elles permettraient aux montres concernées de tenir 50 heures sur une seule charge pour les modèles standard, contre 80 heures dans le cas de la Galaxy Watch 5 Pro.



Parmi les autres caractéristiques potentielles, on trouve la mention d'un écran AMOLED 396x396 pixels de 1,19 pouce sur le modèle de 40 mm et d'un écran AMOLED 450x450 pixels de 1,36 pouce sur les deux autres. Avec un verre saphir recouvrant les trois versions.

Elles se rechargent apparemment toutes sans fil à 10W et utilisent le chipset Exynos W920 que nous avons déjà vu sur la Galaxy Watch 4. Ce processeur est associé à une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 16 Go, ainsi qu'au GPS, au NFC et, dans le cas des modèles cellulaires, à une carte eSIM.

Les dimensions sont également connues, les modèles standard de la Galaxy Watch 5 mesurant apparemment 9,8 mm d'épaisseur et pesant 28,7 g pour le modèle de 40 mm et 33,5 g pour celui de 44 mm. La Samsung Galaxy Watch 5 Pro, quant à elle, aurait une épaisseur de 10,5 mm et pèserait 46,5 g. Ce poids supplémentaire est probablement dû à la batterie plus grande.

Un leak de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (Image credit: WinFuture)

Nous avons inclus ci-dessus quelques images divulguées des smartwatches Samsung. Le principal élément à retenir ici est qu'aucun des modèles ne semble avoir de lunette tournante, ce qui est dommage. En effet, la Watch 5 Pro ressemble beaucoup aux versions standard, mais elle bénéficie en bonus d’un boîtier en titane. Il y a également un nouveau capteur visible à l'arrière, qui pourrait servir à évaluer la température corporelle.

Enfin, nous avons divers prix possibles - la Samsung Galaxy Watch 5 de 40 mm coûtant apparemment 299 €, le modèle de 44 mm étant vendu 329 €, et la Galaxy Watch 5 Pro s’avérant proposée à 469 €. Il s'agit des modèles Bluetooth uniquement, les versions cellulaires coûtant apparemment 40 à 50 euros de plus.

En comparaison, la Samsung Galaxy Watch 4 a démarré à 269 € pour le modèle de 40 mm, passant à 299 € pour celui de 44 mm, et grimpant jusqu’à 399 € pour la plus grande Galaxy Watch 4 Classic. Il semble donc que la gamme Samsung Galaxy Watch 5 sera plus chère.

Un avantage certain sur l'Apple Watch 8 ?

La gamme Galaxy Watch est généralement le principal rival de l'Apple Watch, et cette année, elle pourrait fournir une concurrence encore plus rude que d'habitude.

Des fuites suggèrent que la prochaine smartwatch Apple sera au moins aussi chère, en tenant compte des rumeurs d'augmentation tarifaire des montres Samsung évoquées ci-dessus.

Avec les montres Samsung qui pourraient délivrer une autonomie considérablement améliorée, l'Apple Watch 8 risque d’être reléguée au second plan. Car en dehors d'une éventuelle nouvelle Apple Watch 8 Rugged Edition, il ne semble pas que les prochaines montres d'Apple octroieront des améliorations conséquentes.



Comme toujours, le choix se résumera principalement à votre système d'exploitation préféré - et si vous possédez un smartphone Android, l'Apple Watch 8 ne sera pas du tout une option envisageable. Au vu des caractéristiques techniques et des prix annoncés, il est probable que la Galaxy Watch 5 de Samsung égalera ou battra les meilleures Apple Watches.