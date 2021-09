Microsoft revient sur ses choix concernant Windows 11 - et c’est tant mieux

Windows 11 sera déployé le 5 octobre prochain, avec des changements assez impressionnants qui le distinguent clairement de Windows 10. Pour autant, certains d’entre eux, testés en amont par les membres du programme Windows Insider, n’ont pas été accueillis avec entrain. A l’instar de la nouvelle barre des tâches.

Cette dernière, qui résidera de nouveau sur la partie inférieure de votre écran, concentre la plus grande partie des modifications apportées par Windows 11, mais surtout les plus controversées d’entre elles. Parmi les transformations qui font débat, citons particulièrement la disparition de la fonction glisser-déposer qui permettait jusqu’ici aux utilisateurs d’épingler leurs applications favorites sur la barre des tâches.

Sous Windows 10, il s’agit d’un moyen pratique d'ouvrir rapidement des fichiers depuis l'application de votre choix, vous faisant ainsi gagner un temps précieux. Le choix arrêté par Microsoft a laissé plus d’un testeur perplexe sur cette nouvelle rigidité de Windows 11.



Cependant, il semble que l’éditeur envisage de revenir sur cette décision et d'autoriser le glisser-déposer des applications / fichiers au sein de la barre des tâches.

Un plan à revoir

C’est du moins ce que rapporte le leaker NTAuthority, cité également par le magazine WinCentral. Ce compte Twitter semble être géré par un développeur sérieusement informé sur la feuille de route de Windows 11 et d'autres produits Microsoft. Et WinCentral, qui brille par sa fiabilité, lui fait globalement confiance.

Microsoft *is* planning to have the Windows 11 taskbar drag issues solved. Undocked taskbar already supports this, WindowsUdk however restricts it behind some features not being 'supported'.September 18, 2021 See more

NTAuthority vient de partager une vidéo démontrant que, dans certaines circonstances, la fonction glisser-déposer est déjà prise en charge par la barre des tâches sous Windows 11. Néanmoins, elle n’en serait qu’à ses balbutiements et ne devrait pas compter parmi les multiples fonctionnalités de la première version déployée officiellement le 5 octobre prochain.

If hook-enabling features 13, 14 and 15 in https://t.co/16S9m3TW6G.TaskbarModel:IsSupported, you can already drag onto apps (in build 22458). pic.twitter.com/JECIO5O62ASeptember 18, 2021 See more

L’OS le plus à l’écoute de son public ?

Si Microsoft réintègre la fonction glisser-déposer liée à la barre des tâches Windows 11 comme prévu , elle enverra un message fort à sa communauté et pourrait ainsi réhausser l’image de marque du nouveau système d’exploitation, avant même son lancement.



C'est une bonne nouvelle, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Microsoft a ouvert l’évaluation de Windows 11 au plus grand nombre et plutôt rapidement. Non seulement ces premières versions "Insider" aident la firme de Redmond à identifier les bugs et les faiblesses de l’OS avant sa mise à disposition définitive, mais c'est aussi l'occasion de classer les éléments les plus et les moins populaires de l’interface.

Dès lors, si Microsoft modifie une fonctionnalité sur la seule base d'un retour négatif, cela montre que le système d’exploitation à venir se veut résolument évolutif et précautionneux. Et donc plus à l’écoute de l’utilisateur final que ses prédécesseurs.