Redécouvrez Titanic au cinéma le 8 février prochain pour le 25ème anniversaire du film

Le film iconique de James Cameron, Titanic, célèbre son 25ème anniversaire cette année ! Et pour fêter ça, le chef-d’œuvre de James Cameron met les petits plats dans les grands et retourne dans les salles de cinéma. À partir du 8 février prochain, vous pourrez ainsi redécouvrir le film iconique sur grand écran en version restaurée 3D HDR et HFR. Quoi de mieux pour passer un bon moment à quelques jours de la Saint-Valentin ?

En attendant, si vous préférez le regarder dans le confort de votre salon, vous pouvez toujours voir et revoir l’épopée romantique de Rose et Jack depuis la plateforme de streaming Disney+ !

Titanic : le film de tous les records

Difficile aujourd’hui de trouver quelqu’un qui n’a jamais entendu parler de Titanic. Depuis sa sortie il y a 25 ans, le film bat en effet tous les records. Avec 21,77 millions de spectateurs, il est encore aujourd’hui n°1 en France en termes de nombre d’entrées. Avec plus de 2,2 milliards de dollars de recettes, c’est aussi le 3ème film au monde qui a gagné le plus d’argent. Il totalise pas moins de 11 oscars et est ainsi le film le plus récompensé à cette cérémonie avec Ben-Hur. Aussi, sa bande-originale, My Heart Will Go On, est la chanson la plus vendue au monde dans la catégorie “musiques de films”.

Dans cette merveille du 7ème art, James Cameron nous raconte l’histoire d’amour tragique de Rose, d’origine très bourgeoise, et de Jack, un artiste pauvre, sur le plus célèbre des paquebots : le Titanic. Le film se déroule dans les Etats-unis de 1912 et nous fait vivre le premier et le dernier voyage du paquebot, considéré alors comme le plus grand et le plus moderne du monde.

Produit par James Cameron et Jon Landau, il met à l’honneur Leonardo Dicaprio dans le rôle de Jack Dawson et Kate Winslet dans le rôle de Rose DeWitt. On y découvre également d’autres acteurs et actrices de renom comme Billy Zane, Kathy Bates, Bill Paxton ou encore Gloria Stuart qui joue la version âgée de Rose DeWitt.

