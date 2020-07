Cette technologie va permettre aux smartphones de passer de 0% à 50% de batterie en seulement cinq minutes

Votre smartphone Android pourra bientôt se recharger à la vitesse de l’éclair, passant de 0 à 50 % de batterie en seulement cinq minutes. Il vous faudra pour réussir cet exploit utiliser la toute dernière norme de chargement de Qualcomm.

Quick Charge 5 est la dernière technologie en date de la firme, pouvant atteindre jusqu’à 100W pour des smartphones de plus en plus gourmands en énergie. Elle réussit au passage à faire évoluer les normes de chargement qui se situent aux alentours de 3,3V à 20V. La charge complète d’un appareil, de 0 à 100 %, ne vous prendra ici que 15 petites minutes.

Il est vrai que la marque Oppo vient tout juste de dévoiler sa technologie de chargement rivale, mais Qualcomm précise que sa solution personnelle est déjà prête à l'emploi et que celle-ci sera lancée avec un nouvel appareil Xiaomi dans les prochains mois.

La technologie Quick Charge 5 est également universelle, ce qui signifie que contrairement à la technologie de chargement d'Oppo qui sera destinée exclusivement aux téléphones de la marque (et peut-être à ceux de OnePlus) à l'avenir, la recharge 100W de Qualcomm pourra elle être utilisée sur toute une variété de nouveaux appareils utilisant le processeur Snapdragon 865.

Bientôt sur votre smartphone ?

L'impressionnant passage de 0 à 50 % de batterie en cinq minutes est basée sur un test effectué avec une batterie de 4 500 mAh. Votre expérience pourra donc varier en fonction de la capacité de la batterie de votre smartphone. Les grands smartphones et téléphones pliables dotés d'une batterie plus imposante aux alentours de 5 000 mAh pourront mettre quant à eux plus longtemps à charger.

Mais c'est pourtant bien sur ces derniers que Quick Charge 5 va trouver sa plus grande utilité : pouvoir recharger rapidement ces gros appareils qui ont des batteries aussi volumineuses et des temps de charge aussi longs dans des conditions normales. Cette technologie pourrait également briller sur les ordinateurs portables.

Quick Charge 5 présente également d'autres avantages, outre une vitesse de recharge quatre fois plus rapide que les technologies de charge récentes. Elle fonctionne à une température moins élevée de 10 degrés et s'avère être 70 % plus efficace. Elle est également dotée d'une fonction "d'identification intelligente" pour offrir une protection thermique contre les chargeurs les plus capricieux.

La recharge 100W est à ce jour le plus grand saut technologique en matière de recharge chez Qualcomm, mais nous ne la verrons pas en action sur des appareils mobiles avant plusieurs mois, d’après l’entreprise.

La bonne nouvelle, c'est que celle-ci sera rétrocompatible. Ce qui veut dire que les futurs accessoires de chargement Quick Charge 5 que vous verrez arrivez à l’avenir pourront fonctionner sur vos appareils actuels en attendant l'arrivée de cette technologie sur la prochaine génération de smartphones.