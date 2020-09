Vous achetez français ? Amazon vous offre 10 euros à dépenser pendant le Prime Day !

Vous êtes membre Amazon Prime et vous avez l’habitude d’acheter sur la plateforme e-commerce des produits issus de petites et moyennes entreprises françaises ? Cocorico ! Pour récompenser votre engagement, Amazon.fr créditera votre compte entre aujourd’hui et le 12 octobre prochain. La somme obtenue pourra être dépensée tout au long de l’Amazon Prime Day 2020, qui se déroulera les 13 et 14 octobre.

Comment ça marche ? Pour 10 € investis dans une PME française, vous recevrez 10 € sous forme de code promo. Hélas, il n’est pas possible de cumuler plusieurs codes promo par foyer et ceux-ci peuvent être utilisés uniquement pendant le Prime Day. Ni avant, ni après.

Cette opération exceptionnelle vise à renouer le contact entre les clients Amazon et les « innovateurs, artisans et entrepreneurs locaux » qui vendent leurs produits sur la plateforme. Vous trouverez une liste des petites et moyennes entreprises concernées ici.

« Après un début d’année difficile pour tout le monde, nous nous sommes engagés à faire de cette journée la plus réussie de tous les temps pour les petites entreprises, et nous sommes heureux que les membres Amazon découvrent les meilleurs artisans et entrepreneurs à proximité de chez eux... tout en faisant des économies sur leurs prochains achats », a déclaré le géant du e-commerce.

Servis les premiers

Si vous n'êtes pas encore membre d'Amazon Prime, il est d’ores et déjà possible d’obtenir un code promo exclusif en souscrivant à l’abonnement depuis votre appareil connecté Amazon Echo. Pour ce faire, il vous suffit de prononcer « Alexa, inscris-moi sur Amazon Prime » (avant le 12 octobre) et vous recevrez 5 € de remise. Notez que vous pouvez également profiter d'un essai gratuit de 30 jours.

En outre, Alexa peut vous aider à découvrir d'autres offres intéressantes pendant l’événement. Demandez-lui « Alexa, quelles sont les offres Prime Day du moment ? » et laissez faire l’artiste. Mais si vous souhaitez réellement avoir connaissance des meilleurs rapports qualité-prix à ne manquer sous aucun prétexte, les 13 et 14 octobre, TechRadar reste votre allié le plus sûr.