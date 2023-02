Raptor Lake : les nouveaux processeurs mobiles d'Intel occupent la première place des benchmarks

L'un des processeurs mobiles les plus récents d'Intel, le Core i9-13980HX, n'est disponible que depuis hier. Pourtant, il a déjà pris la première place du classement de référence des processeurs mobiles PassMark.

Comme le révèle le test PassMark (s'ouvre dans un nouvel onglet) rapporté par VideoCardz (s'ouvre dans un nouvel onglet), le Core i9-13980HX a obtenu un score de 54 483 points, tandis que le Core i9-13900HX affiche un score de 51 739 points. Les deux processeurs Raptor Lake-HX, qui comportent 24 cœurs et un TDP de 55W, ont dépassé le processeur AMD Ryzen 9 7845HX Zen 4 à 12 cœurs, plaçant ce dernier en troisième position sur la liste des scores de référence, et assurant une place d'Intel comme premier fabricant de processeurs mobiles.

D'après ces données, on peut déduire que le Raptor Lake-HX est entre 9 et 14 % plus rapide que le 7845HX dans les tests simple thread, et qu'il est au moins 11 % plus rapide dans les performances multicœurs. Toutefois, AMD prévoit un processeur Ryzen 9 7945HX à 16 cœurs, comme il l'a révélé lors de sa keynote du CES 2023. Cela réduirait probablement l'écart, d'autant plus que le Core i9-13980HX d'Intel n'a que huit cœurs de performance, avec 16 cœurs d'efficacité pour les soutenir.

AMD n'utilise pas l'architecture big.LITTLE, donc ces 16 cœurs Ryzen 9 7945HX vont tous tourner à plein régime.

Qu'est-ce que cela signifie pour AMD ?

Ces benchmarks PassMark sont fascinants dans ce qu'ils révèlent sur les processeurs mobiles Raptor Lake-HX, et il sera encore plus intéressant de voir comment ils se comportent dans des benchmarks grand public comme CPU-Z Validator et Geekbench.

Si ces tests sont suffisamment favorables, ces puces pourraient s'ajouter dans la liste des meilleurs processeurs du marché, mobile ou autre. Et même avec le prochain 7945HX à 16 cœurs d'AMD, il pourrait être difficile d'égaler les puces Raptor Lake, sans parler de les surpasser.

Très probablement, le seul moyen pour AMD de gagner ce match passe par la grille des prix des ordinateurs portables qui utilisent ses puces, mais c'est aux marques de l'établir. Normalement, il y a une différence de coût entre les ordinateurs portables Intel et AMD, donc c'est certainement possible.