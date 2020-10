PS5 : les premières impressions des testeurs sont très prometteuses

Pendant des mois, nous avons tenté de décrypter le moindre petit caractère présent sur les fiches techniques PS5 partagées par Sony. De nouvelles informations nous parviennent enfin et mettent du relief sur les performances de la console next-gen. Contre toute attente, elle se révèle relativement impressionnante.

Au Japon, un nombre limité de journalistes spécialisés et de YouTubers ont eu l'occasion de se familiariser avec la PS5 (plus quelques-uns de ses premiers jeux). Leurs premières réflexions commencent à être publiées, et elles nous livrent un focus intéressant sur la taille (gigantesque) de la PS5, son SSD super rapide, les fonctions immersives de la manette DualSense et le quasi-silence qui s’échappe de cette configuration bluffante.

Nous savions déjà que la PS5 allait être la plus grande (et la plus lourde) console de Sony à ce jour, avec des dimensions d'environ 390 mm x 104 mm x 260 mm (largeur x hauteur x profondeur) et un poids de 4,5 kg. Mais ce n'est qu’en contemplant la console en images, posée à côté d'un téléviseur, qu'il est possible de se rendre compte de sa taille réelle.

Plusieurs reporters ont publié des images en gros plan de la PS5. Celles de Dengeki Online, ci-dessous, mettent en évidence la taille de la console.

Dengeki: "[...] what was shocking to me this time was how quiet the fan was. There must have been many people who were curious about this. It was so quiet!"They also note that they couldn't take a look at the PS5 OS or use the Create buttonhttps://t.co/S5hp6Utzar pic.twitter.com/FJ0Qiwk6wJOctober 4, 2020