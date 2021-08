Pluie de remises sur le PlayStation Store : jusqu’à -95% sur des centaines de jeux VR

Si vous avez toujours cherché une raison d’acheter ou de dépoussiérer votre vieux casque PSVR, sachez qu’une braderie gigantesque a lieu en ce moment même sur le PlayStation Store pour des titres exclusifs jouables sur PS4 et PS5.

Cette opération spéciale, qui se clôturera le 8 septembre, englobe près de 250 jeux récents comme classiques - avec des réductions allant de -25% à -95%. L’édition Deluxe d’Arizona Sunshine, par exemple, n’est plus qu’à 16,64 € contre 44,99 € habituellement. Tandis que l’amusant Astro Bot Rescue Mission ne coûte plus que 15,99 € (soit 24 € d’économies réalisés). Toutes ces propositions, désormais abordables, nécessitent tout de même le couplage d’un casque PlayStation VR pour fonctionner.

Le PlayStation Store est réputé pour organiser des campagnes promotionnelles massives aléatoirement dans l’année. Et à son crédit, il propose généralement des remises plus importantes que ce que l'on peut voir sur les boutiques Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Au rayon VR, il s’agit de l’opération la plus généreuse à ce jour, pilotée par Sony.

Il convient également de noter que certains titres PSVR "hybrides" sont également proposés. Ces jeux sont exécutables avec ou sans casque PSVR (ou comportent des modes VR spécifiques). A l’instar d’Ace Combat 7: Skies Unknown et de Keep Talking and Nobody Explodes.

Complétez votre bibliothèque en prévision du PSVR 2

Le PSVR n'est certainement pas le casque VR le plus performant du marché, mais c'est certainement l'un des moins chers et des plus facilement accessibles. Sans compter qu’il reste la seule alternative viable sur console aujourd’hui.

Si vous en possédez déjà un, cependant, il se peut que vous n'ayez pas branché votre casque depuis un certain temps. Étant donné que le PSVR est un modèle relativement daté (il est sorti en 2016), son support et son catalogue ne s’avèrent plus aussi fournis qu'auparavant.

C'est en quelque sorte la raison pour laquelle cette vente limitée se révèle si importante. Saisissez cette occasion pour enrichir votre compte PlayStation avec des jeux VR à des prix absurdement bas… que vous n’auriez jamais achetés et testés autrement.

Sans compter qu'avec le PSVR 2 qui arrive à grands pas, les spécifications améliorées et la résolution supérieure de cette mise à niveau pourraient pousser les titres VR historiques vers le haut. Certains membres de la rédaction ont dû abandonner Skyrim VR à cause du mal de mer provoqué, alors espérons que les meilleures performances du PSVR 2 donneront un nouveau souffle à ces jeux.