Abonnez-vous à Surfshark pour moins d’1,90 € par mois et obtenez trois mois offerts

Alerte au large : Surfshark vient de publier une nouvelle offre promotionnelle exclusive et elle met à votre disposition l’une des formules VPN les plus attractives du marché - en profitant de la proximité du Black Friday et de l’intérêt grandissant de nos lecteurs (entre autres) pour les bonnes affaires.

Surfshark a acquis ces dernières années une excellente réputation de service VPN, avec un nombre illimité d’appareils pris en charge, un débit rapide, et ce pour un prix ridiculement bas. Aujourd’hui, la plateforme entraîne même ses tarifs vers le fond avec une formule à 1,88 € par mois si vous vous engagez sur deux ans. Mieux encore : vous pourrez bénéficier de trois mois offerts suite à votre inscription, soit 27 mois garantis avec l’un des réseaux privés virtuels les plus puissants.

Surfshark VPN | 27 mois | 1,88 €/mois | 83% de réduction

Ce n'est pas pour rien que nous avons classé Surfshark au rang des meilleures plateformes VPN au monde, et nous vous expliquons pourquoi ci-dessous. Le fait qu'il dispose d'une garantie de remboursement de 30 jours et qu'il supporte un nombre illimité d'appareils en fait indéniablement un service incontournable. 50,68 € est une somme relativement minime pour profiter de 27 mois d’avantages certains, y compris des options solides de cybersécurité et la possibilité de débloquer des contenus géo-limités.

Voir l'offre

Surfshark est-il un bon service VPN ?

Surfshark a intégré notre classement des meilleurs VPN depuis un certain temps déjà, et nous pensons qu'il continuera à y siéger, surtout en diffusant ce type d’offres folles. Oui, son prix est une qualité indéniable mais ce n’est pas la seule.

Si vous avez une passion certaine pour les programmes en streaming, nous avons constaté que Surfshark débloque facilement les catalogues étrangers de Netflix, Hulu, et bien d'autres networks sportifs. Il dispose de plus de 1 700 serveurs dans plus de 60 pays, ce qui signifie que vous avez à vos pieds (enfin, vos rétines sont davantage concernées) d'une bibliothèque vertigineuse de nouveaux contenus.

Si la protection de votre vie privée et de vos données personnelles vous incite à passer par un VPN, Surfshark propose aussi de nombreuses fonctionnalités majeures telles que le cryptage AES-256, l’usage d'OpenVPN et d'IKEv2, ou encore un coupe-circuit pour sécuriser vos appareils (et ce qu’ils contiennent) au cas où votre connexion tomberait en panne.

L'un des principaux atouts de Surfshark est sa facilité d'utilisation. Lors de nos tests, nous avons constaté que l'interface de Surfshark est très simple et conviviale et qu'elle s’avère rapide à installer. Et si vous rencontrez le moindre problème, un service d'assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est à votre disposition pour le résoudre.