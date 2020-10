Fitbit baisse les prix sur Amazon : jusqu’à 51% de remise sur les coachs fitness Charge 3 et Versa

Amazon a décidé de préparer ses clients à l’été, en proposant plusieurs remises sur les montres et bracelets fitness de Fitbit. Ainsi, cette semaine, les éditions spéciales des Fitbit Charge 3 et Fibit Versa sont exposés à leur prix le plus bas. Des modèles dont les configurations s’avèrent assez similaires, à leurs successeurs - respectivement les Fitbit Charge 4 et Fitbit Versa 2 - mais qui affichent des prix plus raisonnables.

Nous avons déjà observé de telles fluctuations de tarifs pour ces deux appareils Fitbit dans le passé, toutefois il y a un bon moment maintenant que des promotions aussi intéressantes ne s’étaient présentées sur Amazon. Si ces nombreuses semaines de confinement ont amoindri votre tonus physique et que vous souhaitez retrouver la forme, les Fitbit Charge 3 et Fitbit Versa à petits prix tombent à pic.

Vous recherchez des montres et bracelets Fitbit plus récents ou encore moins chers ? Vous trouverez le produit qui correspond le mieux à vos critères dans notre guide d’achat spécial appareils Fitbit. Celui-ci remonte les prix les plus récents et les plus bas pour chaque modèle. Dont les deux ci-dessous.

Les meilleurs bons plans Fitbit sur Amazon

Fitbit Charge 3 Edition Spéciale | 169,95€ 89,99€ chez Amazon

L’édition spéciale du Charge 3, proposée 20 € plus chère dans le commerce, ajoute le paiement sans contact ainsi qu’un bracelet de rechange dans le boîtier. Une offre qui peut sembler gadget mais qui plaira certainement aux coureurs qui n’aiment pas emporter avec eux leur carte bleue.

Fitbit Versa | 199,95€ 112,99€ chez Amazon

Il y a un mois, la Fitbit Versa originale était disponible au mieux à 150 €. Les remises Fitbit restant occasionnelles, il convient donc de ne pas laisser passer ce modèle s’il culmine dans votre liste de souhaits. A son avantage : un écran lumineux blindé d’informations, un moniteur de fréquence cardiaque amélioré, des notifications intelligentes, la possibilité de payer sans contact chez le commerçant du coin ou d’écouter vos playlists musicales favorites. Et de multiples supports de coaching pour les sportifs.

Fitbit Versa Edition Spéciale | 229,95€ 112,99€ chez Amazon

L’édition spéciale de la Fitbit Versa est ici plus esthétique que pratique. Habituellement livrée pour un supplément de 30 €, elle est aujourd'hui au même prix que la version originale. Vous repartirez, via cette promo, avec deux bracelets (graphite et lavande). Idéal pour celles et ceux qui préfèrent changer de style quotidiennement.Voir l'offre

