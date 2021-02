Le prix des Amazon Fire TV baisse, dopez votre téléviseur avec les meilleurs plateformes streaming du moment

Amazon publie quelques offres promotionnelles attractives sur son catalogue Fire TV. Ce qui s’avère une excellente nouvelle si votre Smart TV vous semble limité en choix d’applications de streaming vidéo. Ou simplement, si vous ne possédez pas de Smart TV du tout.

Si vous recherchez également un cadeau tech intéressant pour cette Saint-Valentin 2021 un peu particulière, vous devriez vous pencher sur le Fire Stick Lite disponible actuellement sous la barre de 25 euros. Cet appareil d'entrée de gamme offre toutes les applications HD habituelles ainsi que les commandes Alexa facilitées par la présence d’une télécommande ultra-pratique.

Vous possédez un téléviseur 4K ? Alors vous préférerez assurément le Fire Stick 4K, toujours avec télécommande vocale Alexa, proposé à 39,99 € pour un temps limité.