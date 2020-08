Windows 10 : une nouvelle mise à jour sème le chaos avec de mystérieux messages d’erreur

Windows 10 vient de recevoir son dernier lot de correctifs de sécurité mensuels de la part de Microsoft. Mais malheureusement (bien que ce ne soit pas tout à fait inattendu) il y a des encore des problèmes avec ceux-ci, certains utilisateurs ne pouvant tout simplement pas les installer.

Ce problème arrive aux personnes utilisant la dernière mise à jour de mai 2020 ou la précédente de novembre 2019. Ces personnes rencontrent des erreurs lorsqu'elles essaient d’installer les mises à jour KB4566782 et KB4565351 (qui sont respectivement les mises à jour pour chacune des versions précédemment citées).

Comme le rapporte le site Windows Latest, les utilisateurs de Windows 10 se plaignent sur Answers.com et Reddit, d’avoir un message d’erreur qui leur dit à peu près ceci : "Il y a eu quelques problèmes pour installer les mises à jour, mais nous réessaierons plus tard".

Différents codes d'erreur sont également fournis avec le message, et le plus souvent il s'agit des codes "0x800f081f", ou encore "0x800f0988", "0x800f08a" et "0x8007371c" (généralement des codes qui n’aident pas du tout).

Certains utilisateurs rapportent un comportement étrange : la mise à jour se télécharge puis s'installe à peu près à mi-chemin, avant de passer à 100% et d'afficher un message d'erreur indiquant qu'elle a échoué. Il n'est donc pas surprenant que certaines personnes tentent d'installer la mise à jour plusieurs fois sans succès.

D'autres témoignages d'utilisateurs concernés notamment sur des forums indiquent également que l'erreur "0x800f0988" a déjà été signalée auparavant. Celle-ci remontant à la désastreuse mise à jour d'octobre 2018 qui était liée, pour rappel, à des éléments manquants dans le dossier WinSXS.

Windows Latest nous donne même une solution pour contourner le problème, à savoir télécharger et installer manuellement la mise à jour dont vous avez besoin à partir du catalogue Microsoft Update. Mais nous serions plus enclins à dire que si l'installation automatique échoue, vous pourriez causer plus de mal que de bien en essayant de forcer la mise à jour sur votre PC.

La meilleure chose à faire dans ce cas est probablement d'attendre que Microsoft corrige cette erreur (une fois de plus), en activant éventuellement l'option de mise en pause des mises à jour, et en ne tentant rien pour l’instant.

Une perte du son chez certains utilisateurs

Ces mises à jour cumulatives posent d'autres problèmes qui pourraient vous donner envie de réfléchir à deux fois avant de faire le grand saut. D’autres personnes rapportent également des défaillances au niveau de l'audio de leur ordinateur après la mise à jour.

Un utilisateur Reddit a pu observer la chose suivante : "Après avoir fait la mise à jour cumulative KB4565351 version 1909 [mis à jour de Novembre 2019], mon son ne fonctionne plus. J'ai une croix rouge sur l’icône concerné et il est indiqué qu'aucune sortie audio n'est disponible. En ouvrant le panneau de contrôle du son, je ne vois plus aucun de mes appareils (casque, micro webcam, etc.). J'ai donc essayé de désinstaller le pilote realtek et de redémarrer l’appareil, mais en vain. J’ai même essayé de le restaurer, ce qui n'a pas fonctionné non plus".

Un autre témoignage du site Answers.com susmentionné a vu l’un de ses utilisateurs constater qu'il n’avait désormais plus de son dans son casque USB, alors qu'une autre personne s'est plainte elle aussi que la mise à jour soit venue perturber ses pilotes graphiques (faisant revenir son bureau à une faible résolution jusqu'à la désinstallation de la mise à jour, qui fit disparaitre le problème).

Il semblerait donc que pour l’instant la prudence soit de mise en ce qui concerne ces dernières mises à jour cumulatives. Mais étant donné que Microsoft a désormais l'habitude (trop régulière) de rendre inutilisables certaines des fonctionnalités de Windows 10 via ses mises à jour, il est de plus en plus fréquent que les gens soient à juste titre nerveux à l'idée de les installer immédiatement.

Il s'agit donc de trouver le bon équilibre à chaque fois car certaines mises à jour pourraient tout de même contenir d'importants correctifs de sécurité pour votre appareil. Mais savoir qu'elles pourraient également entraîner des dommages sur votre appareil est tout de même très inquiétant. Tout cela à cause d'éventuelles erreurs que Microsoft n'aurait pas détectées et supprimées, et nous pensons que cela ne devrait plus être arriver de nos jours.