Les prix des Surface Book 3 et Surface Go 2 ont fuité - et c'est une mauvaise nouvelle

Les rumeurs s’accumulent concernant l’arrivée des futurs produits Surface de Microsoft. Parmi les questions les plus posées, celle du prix attise de nombreuses investigations. Une enseigne italienne, Breakpoint, aurait récemment révélé les tarifs de lancement du Surface Book 3 comme du Surface Go 2. Repérée par Windows Latest, cette fourchette de prix annonce des appareils peu accessibles pour la plupart des acheteurs de tablettes ou d’ordinateurs 2-en-1.

Ainsi le modèle standard de la Surface Go 2 serait introduit à 572 €. Pour mettre ce prix en perspective, notons que l'actuel Surface Go est vendu à partir de 459 €, via la boutique en ligne de Microsoft Italie. Si l’information se révèle conforme, la tablette Surface la moins chère du marché passerait dans une autre gamme de produits, plus « middle ».

Notre source italienne expose également les caractéristiques techniques de l’appareil, similaires aux spéculations précédentes selon lesquelles la Surface Go 2 intégrerait un processeur Intel Pentium 4425Y dans son option bas de gamme, contre un Core m3-8100Y dans les modèles plus puissants. L’acheteur aurait le choix entre une version à 4 ou 8 Go de RAM, avec des capacités de stockage de 64, 128 ou 256 Go. L'écran 10 pouces affichera une résolution de 1 800 x 1 200 pixels, comme l'original.

Avec le Surface Book 3, Microsoft restera-t-elle dans le TOP 5 des marques d’ordinateurs portables ?

Qu'en est-il du Surface Book 3 ? Toujours d’après la même fuite, le prix de la version 13,5 pouces démarrerait à 1617 € et celui du modèle 15 pouces serait de 2234 €. Nous sommes moins étonnés car ces annonces se rapprochent des tarifs déjà exposés par d’autres détaillants.

Le modèle le plus haut de gamme du Surface Book 3 15’’ pourrait en revanche faire pencher le prix psychologique du mauvais côté puisqu’il atteindrait 3441 €. En contrepartie, son utilisateur profitera de processeurs Intel de 10e génération, à savoir les Core i5-10210U et Core i7-10510U. La capacité de stockage grimpera jusqu'à 1 To, pour 8, 16 ou 32 Go de RAM.



Un an après la sortie du Surface Book 2, Microsoft entrait dans le TOP 5 des meilleures marques d’ordinateurs portables, derrière HP, Dell, Lenovo et Apple. Parviendra-t-il à s’y maintenir avec ces trois nouveaux Surface Book ?