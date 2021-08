Trois nouveaux jeux Pokémon bientôt dévoilés officiellement - voici où et quand vous pourrez les découvrir

The Pokémon Company a révélé qu'un tout nouveau rendez-vous Pokémon Presents sera diffusé cette semaine, apportant de multiples informations sur les prochains jeux de la série.

La nouvelle a été annoncée sur la page Twitter officielle de Pokémon, confirmant que le live aura lieu le 18 août à 15h (heure française), et qu’il sera possible de le suivre sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Le tweet laisse entendre également que les fans auront droit à plus de détails concernant les remakes des jeux DS à venir, à savoir Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, ainsi que la préquelle très attendue Pokémon Legends: Arceus.

‼️Attention, Trainers!Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a #PokemonPresents video presentation featuring #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus! pic.twitter.com/quBEdaCce2August 13, 2021

Cette conférence suit de près le teaser de The Pokémon Company, qui a récemment communiqué autour de la sortie de Pokémon Legends: Arceus. Les trois titres ont été divulgués communément lors d'un précédent Pokémon Presents diffusé en février et qui célébrait le 25e anniversaire de la série. Il est donc logique que nous découvrions le gameplay et les avancées des futurs jeux Pokémon dans un timing aussi serré.

Les dates de sortie de tous ces jeux approchent à grands pas. Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante débarqueront sur Nintendo Switch dès le 19 novembre, semblant promettre un remake fidèle des hits bien-aimés de la génération 4, sortis à l'origine sur la DS en 2006.

Pokémon Legends: Arceus se présentera un peu plus tard, le 28 janvier 2022, et alors que les deux précédents arrivent en terrain connu, Legends: Arceus se construit comme un jeu original, faisant évoluer les joueurs dans une région historique de Sinnoh où les Pokémon se promènent librement et où le monde s’avère un peu plus ouvert.

A quoi devons-nous nous attendre ?

Bien que le tweet officiel ait confirmé que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ainsi que Pokémon Legends: Arceus seront explorés plus en profondeur lors du live, aucun menu du programme n’a encore été dévoilé.

Les dates de sortie des trois jeux étant déjà confirmées, nous ne prévoyons pas de grandes annonces dans ce domaine (à moins que Nintendo ne s’excuse d’un retard innatendu, mais cela semble peu probable). Étant donné que le lancement des jeux demeure prévu dans les six prochains mois, nous imaginons que The Pokémon Company voudra plonger un peu plus profondément autour du gameplay, des missions et des mondes développés. Car, jusqu’à présent, nous n’avons eu droit qu’à des images exclusives somptueuses mais énigmatiques.

Aucune durée de diffusion n’a été avancée, il est de ce fait difficile de savoir à combien de révélations nous aurons droit. Même s’il reste évident que le live sera riche en séquences de jeu inédites. Autour des nouvelles zones de Sinnoh et des futurs Pokémons à capturer. Heureusement, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour mettre fin à ce mystère.