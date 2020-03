Pokémon Epée et Bouclier : la nouvelle extension du jeu Nintendo se dévoile dans un reportage de 4 minutes

L’actualité Nintendo ne souffre pas de la morosité ambiante. Bien au contraire, elle essaye d’égayer nos journées de confinement. L’éditeur japonais vient ainsi de révéler quelques informations excitantes sur le prochain DLC des jeux Pokémon Epée et Bouclier. D’une durée de quatre minutes, le reportage vidéo, présent ci-dessous, introduit toutes les nouveautés auxquelles vous aurez droit dans la première des deux extensions à venir, intitulée L'île de l'Armure.

Parmi les éléments inédits très attendus, nous noterons la possibilité d’obtenir et de dresser la légendaire créature Wushours, ce en vous entraînant avec le maître du dojo Moutarde. Car Wushours est en fait un adorable pokémon-ours qui a la capacité de pratiquer les arts martiaux. Au cours de l’aventure, vous serez amené(e) à accompagner Wushours au sommet d’une des deux tours - au choix - de l'Île d'Armure. Il y évoluera vers sa prochaine forme, Shifours. La tour que vous sélectionnerez conditionnera le style de combat de votre nouveau Pokémon. A noter que lorsque vous aurez choisi une tour, vous ne pourrez plus entrer dans l'autre.

En plus de ces deux Pokémons, l’extension vous donnera la possibilité de personnaliser davantage votre entraîneur avec plusieurs styles capillaires et tenues vestimentaires ajoutés. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette mise à jour, visionnez la vidéo du show Nintendo, comprenant également la bande-annonce du DLC. Ce dernier sortira à la fin du mois de juin.

Ne manquez pas les prochains événements Pokémon

Pour patienter, Nintendo a prévu d’émuler les joueurs en proposant divers événements Pokémon Epée et Bouclier. Jusqu’au 27 avril, vous serez amené à rencontrer régulièrement des créatures Gigamax, en vous rendant dans le menu « Cadeau Mystère » et en actualisant le « Bulletin des Terres sauvages ». Parmi les Pokémons concernés, retrouvez Dracaufeu Gigamax, Duralugon Gigamax, Pachyradjah Gigamax et Miasmax Gigamax.

Un bonus qui intervient alors qu’Animal Crossing: New Horizons est en train de gagner du terrain dans le cœur (et le budget) des joueurs Nintendo Switch, en se classant instantanément comme seconde meilleure vente Switch, derrière Pokémon Epée et Bouclier.