Star Trek: Lower Decks - comment regarder tous les épisodes en streaming ?

Vous êtes fan de la plus grande franchise SF de tous les temps ? Oubliez tout ce que vous savez sur la mythologie Star Trek, de la série des années 60 à Discovery diffusée sur Netflix depuis 2017. Star Trek: Lower Decks se construit comme une sitcom sarcastique et veut se hisser comme l’un des nouveaux piliers de l’animation adulte. Le show est d’ailleurs piloté par Mike McMahan, scénariste phare de Rick et Morty.

Se déroulant après le film Star Trek: Nemesis (mais avant la série Picard), le dessin animé suit l'équipage du navire le plus anecdotique de la flotte Starfleet, le U.S.S. Cerritos. Première adaptation animée depuis une obscure suite du feuilleton original produite en 1973, Lower Decks repose sur un sacré casting vocal comprenant : Jack Quaid (Brad Boimler), Tawny Newsome (Beckett), Noël Wells (Tendi) et Eugene Cordero (Rutherford). Des acteurs croisés aux génériques de The Boys, Space Force ou encore The Good Place. Ah et il y a aussi Haley Joel Osment, le petit garçon de Sixième Sens et Forrest Gump.

Pour résumer Star Trek: Lower Decks, sans spoiler, on pourrait évoquer une sorte de The Office / Parks and Recreation dans l’espace. La saison 1 compte dix épisodes, d’environ 25 minutes chacun. Vous pouvez aisément la finir en un week-end, aucun moteur à distorsion n’est nécessaire pour réaliser cette mission.

Où regarder Star Trek: Lower Decks en France ?

La série animée est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le 22 janvier 2021. Vous n’êtes pas abonné à ce jour ? Pour profiter du catalogue immense de films et de séries fourni par le service de streaming, il vous suffit de cliquer ici. Il est possible de découvrir celui-ci pendant un mois (offert, sans engagement).

Si vous résidez actuellement dans un pays où votre compte Amazon Prime Video est bloqué, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur Amazon et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la nouvelle série Star Trek.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.