Fury vs Wilder 3 : quand et comment regarder en direct le match de boxe le plus prometteur de cette fin d’année ?

On attend depuis longtemps un combat poids lourds titanesque, et voilà que deux affiches impressionnantes se succèdent en l'espace de quinze jours ! Si la victoire d'Oleksandr Usyk sur Anthony Joshua était déjà scotchante, le dernier volet de la trilogie Tyson Fury vs Deontay Wilder promet de l’éclipser au rang de rencontre anecdotique. Le match de boxe aura lieu à Las Vegas ce week-end et nous disposons désormais de tous les détails pour ne manquer aucun round, ni crochet en direct.

Fury vs Wilder 3 : où et quand ? Date : Dimanche 10 octobre

Début du match : 5h30 du matin (heure française)

Lieu : T-Mobile Arena, Paradise, Nevada

Diffusé sur : Canal+

Entre Fury et Wilder, c’est une « affaire inachevée » qui prend racine en décembre 2018. Les deux colosses ont dû rester sur un match nul après une décision controversée de l’arbitre.

Fury a joué avec son adversaire lors de leur second affrontement en février 2020, deux knockdowns et quelques maladresses ayant suffi pour que l'Américain jette l'éponge. Le combat fut arrêté au 7e round, Wilder saignant de la bouche et de l'oreille.

Pour autant, c'est son ego qui a été le plus touché. Depuis, Wilder a dû attendre patiemment une chance de se racheter, après que son adversaire britannique ait été contrôlé positif au Covid-19 juste avant la revanche prévue initialement le 24 juillet dernier. Sa patience sera-t-elle récompensée ?

Où regarder Wilder vs Fury 3 en France ?

Les deux précédentes rencontres s’étaient déjà disputées en direct via Canal Plus. Cette ultime affiche aura donc lieu également sur la chaîne cryptée, le 10 octobre, à partir de 5h30 du matin. Si vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus, nous vous recommandons de souscrire à la formule sans engagement pour 24,99 € par mois.

Vous êtes bien loin de votre foyer dimanche prochain ? Et le géo-blocage vous empêche d’accéder aux programmes Canal Plus ? Nous vous recommandons d’utiliser un service VPN pour lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Cela signifie que vous n'aurez plus à vous promener dans les recoins les plus sombres d’internet pour obtenir un flux.

Nous avons testé de manière exhaustive toutes les meilleures plateformes VPN et nous pouvons affirmer sans crainte qu'ExpressVPN est le service idéal pour streamer Fury vs Wilder 3 sur Canal Plus. Pourquoi ? Facile à installer, il garantit une connexion fiable avec des options de sécurité multiples. De plus, il est assorti d'une garantie de remboursement sous 30 jours et vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. C'est une offre à ne pas manquer !

Après l’avoir installée, lancez l'application VPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants (ou inscrivez-vous). Il ne reste plus qu’à apprécier le spectacle.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.