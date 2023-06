OpenAI : iHeartMedia ne veut pas que ses employés utilisent ChatGPT

Ce n'est pas la première fois qu'on tente de bannir ChatGPT. C'est notamment le cas de l'Italie, qui a interdit le chatbot sur son territoire avant de faire marche arrière . Plus tôt cette année, New York a interdit le chatbot d'OpenAI pour l'éducation . Pourtant, son utilisation par les étudiants est un franc succès, et ce, même auprès des parents d'élèves. Mais iHeartMedia n'est pas de cet avis et demande à ses employés de ne pas utiliser ChatGPT.

Ainsi, le PDG d'iHeartMedia, Bob Pittman, et le directeur financier, Rich Bressler, auraient envoyé hier un courriel aux employés de l'entreprise leur demandant de ne pas utiliser le chatbot d'OpenAI ou toute autre technologie utilisant l'IA. Les responsables craignent que son utilisation provoque une fuite de données qui pourrait compromettre l'avenir de l'entreprise. En effet, il ne faut pas oublier qu'OpenAI assimile les conversations par défaut et les utilise pour former ses systèmes d'intelligence artificielle.

OpenAI : iHeartMedia ne s'oppose pas à l'IA, mais veut développer la sienne

Cette décision est pourtant étonnante de la part de l'entreprise. En effet, iHeartMedia a déjà adopté l'IA par le passé. Le radiodiffuseur s'en est servi pour alimenter un DJ artificiel. Cette décision a d'ailleurs provoqué de nombreux licenciements au sein de l'entreprise. La société travaille d'ailleurs actuellement sur son propre ensemble d'outils d'IA qui seront déployés dans l'ensemble de l'entreprise.

iHeartMedia précise : "Bien que l'IA, y compris ChatGPT et d'autres IA 'conversationnelles', puisse être extrêmement utile et véritablement transformatrice, nous voulons être intelligents sur la façon dont nous mettons en œuvre ces outils pour nous protéger, protéger nos partenaires, les informations de notre entreprise et les données de nos utilisateurs. Par exemple, si vous téléchargez des informations sur iHeart vers une plateforme d'IA (comme ChatGPT), cela entraînera effectivement cette IA de sorte que n'importe qui - même nos concurrents - puisse l'utiliser, y compris toutes nos informations concurrentielles et exclusives".