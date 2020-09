Les créateurs de la série Game of Thrones adaptent une célèbre trilogie SF pour Netflix

Les showrunners de Game of Thrones sur HBO, David Benioff et DB Weiss, ont annoncé leur nouveau projet : une série télévisée adaptant La Trilogie des Trois Corps (Remembrance of Earth's Past en VO), une saga SF chinoise écrite originellement par l'auteur Liu Cixin. Notre tandem sera épaulé par Alexander Woo, créateur de la série The Terror, et surtout par Rian Johnson, réalisateur d’A couteaux tirés, Looper et Star Wars : Les Derniers Jedi.

Netflix a expliqué pourquoi ce projet particulier les a enthousiasmés. Elle raconte le premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre, dans les années 60, pendant la Révolution Culturelle chinoise. L’histoire se poursuit jusqu’à nos jours, puis dans le futur, et expose les points de vue de multiples personnages. Une fresque chorale que le leader du streaming vidéo n’aurait confiée à nul autre qu’à ceux qui ont su donner vie aux divers clans de Westeros.

La série, auparavant confié à Amazon Prime Video, devrait conserver la trame de départ, avec un casting probablement chinois. Bien qu’il s’agira d'une adaptation en langue anglaise. Netflix confirme que Liu Cixin participera à l’élaboration du scénario, en tant que producteur consultant, tout comme son traducteur Ken Liu, pour « s’assurer que l'esprit des romans reste intact ».

Netflix pourra également compter sur le talent de Plan B et de Primitive Streak, respectivement les sociétés de production de Brad Pitt et de Rosamund Pike (à l'origine du projet).

Benioff et Weiss ont abandonné, de leur côté, l’ambition de diriger une nouvelle trilogie de films Star Wars, après avoir signé un accord d’exclusivité avec Netflix. Il s'agit de leur premier grand contenu à destination d’une plateforme de streaming vidéo.

« La trilogie de Liu Cixin est l’oeuvre de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue, emmenant les lecteurs dans un voyage des années 1960 à la fin des temps, de la vie sur notre planète bleue pâle aux lointaines franges de l'univers », ont communiqué Benioff et Weiss, dans une déclaration accompagnant l'annonce officielle. « Nous sommes impatients de passer les prochaines années de notre vie à donner vie à ce projet, pour les publics du monde entier ».

Aucune date de sortie n'est fixée à ce jour. Comme il s'agit essentiellement d’un teaser, nous supposons que la première saison adaptant Le Problème à Trois Corps (soit le volet n°1) sera programmée à la fin de l’année 2021, voire en 2022.

Le facteur Game of Thrones

A suivre le fil d’actualité Twitter en réaction à cette annonce, la future série Netflix ne devrait pas connaître un accueil des plus favorables. Beaucoup de télévores ont en effet été terriblement déçus par la dernière saison de Game of Thrones. Certains la considérant comme une trahison de Beniof et Weiss vis-à-vis de l’œuvre originale de George R.R. Martin.

Si la saison 8 de Game of Thrones a fortement divisé son audience internationale, la série dans sa globalité a réussi un tour de force en réunissant, chaque dimanche et lundi, sur les réseaux sociaux, des millions de questions post-visionnage, d’avis enjoués, de théories improbables et de spoilers irritants pour les retardataires. Un phénomène sans précédent qui laisse à penser que le prochain essai de Benioff et Weiss pourrait de nouveau rassembler les foules. Ou faire flop si la rédemption ne leur ait pas accordée.