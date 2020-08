Google Home : une mise à jour imprévue pour mieux vous écouter ?

Votre Google Home s’est peut-être mis a écouter plus que de simples commandes telles que "Ok, Google", après qu'une récente mise à jour du logiciel ait été mise en service plus tôt que prévu.

C’est l'utilisateur Reddit, Brazedowl, qui en a fait la découverte lorsque son détecteur de fumée s'est activé pendant que celui-ci faisait la cuisine. Peu de temps après, Google lui a envoyé une notification sur son téléphone qui montrait que l'appareil avait capté le bruit du détecteur de fumée. "Google vient de rendre mes détecteurs de fumée intelligents", postait-il sur Reddit. "Plutôt cool."

D'autres utilisateurs de Reddit ont également reçu des alertes après avoir cassé de la verrerie ou créé des sons provenant de papier bulle. Google Home aurait même confondu des sons à haute fréquence avec ceux d’un détecteur de fumée.

Comment cela est-il possible ? Et bien, cette nouvelle fonctionnalité fait partie d'une mise à jour plus large qui coïncide avec l’achat par Google de l’entreprise de sécurité domestique ADT.

ADT intégrera à l'avenir la technologie de Google dans ses propres produits de sécurité domestique. Le responsable de la gamme Google Nest, Rishi Chandra ayant déclaré que : "L'objectif est de donner aux clients moins de fausses alarmes, plus de moyens de recevoir ces alarmes, et une meilleure détection des incidents potentiels à l'intérieur et autour de la maison", dans un post du blog de Google.

Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ?

(Image credit: Reddit)

Le problème est que cette mise à jour n'était pas encore censée être en ligne et qu'elle a peut-être recueilli plus d'informations que ce que certains utilisateurs n’étaient prêts à partager. Un porte-parole de Google qui s’est adressé au site Protocol a admis que cette nouvelle mise à jour avait été accidentellement activée pour certains appareils, mais que celle-ci avait été annulée depuis.

Bien que les nouvelles fonctionnalités soient toujours les bienvenues, cette nouvelle mise à jour réveil la crainte évidente qui voudrait que les appareils Google Home et Google Nest pourraient nous écouter plus que nous ne le souhaiterions. La mise à jour des appareils à l'insu des utilisateurs sans leur consentement préalable est également une source d'inquiétude pour ceux qui tiennent à leur vie privée.

Cependant, comme le note Google sur sa page d'assistance, son haut-parleur intelligent peut parfois détecter "à tort" que vous souhaitez son aide. "Si cela se produit, dites simplement "Ok Google, ce n'était pas pour toi", et l'assistant supprimera la dernière chose qu'il a envoyé à Google ».

Tout cela est bien beau si vous savez que votre assistant vous écoute, mais s'en est une toute autre s'il traite des informations sans que vous ne soyez mis au courant.