WhatsApp en finit une bonne fois pour toutes avec les notifications agaçantes - voici comment

Il y a eu des modifications importantes déployées sur WhatsApp au cours de ces derniers mois, et l’application de messagerie la plus populaire n’a pas fini de nous surprendre. Son ultime innovation en date : une nouvelle option appelée « Lire plus tard ».

Derrière celle-ci, la possibilité pour l’utilisateur de mettre l’intégralité d’une discussion en sourdine, après l’avoir archivée. En effet, lorsque vous décidez de « lire plus tard » une conversation, cette dernière est définie comme archivée et tous les nouveaux messages publiés sur son fil sont également considérés en attente. De cette manière, vous ne serez plus importunés par des notifications si vous êtes occupé. Jusqu’à présent vous pouviez désactiver le son desdites notifications en paramétrant le mode silencieux, désormais elles ne vous dérangeront plus visuellement.

Pour l'instant, les références à la fonction « Lire plus tard » ont été repérées uniquement sur la version iOS de WhatsApp (plus précisément sur la version bêta de WhatsApp Messenger 2.20.130.1). Il s’avère toutefois difficile d'imaginer un tel bouleversement exclus des smartphones Android. Reste à l’éditeur de livrer officiellement son planning de déploiement.

Chut !

Bien que les conversations de la section « Lire plus tard » soient réduites au silence pour éviter tout dérangement, elles demeurent disponibles dans la liste complète des discussions - pour que vous puissiez y revenir quand vous le souhaitez. Si vous décidez de recevoir à nouveau des notifications sur un fil de discussion en particulier, il est possible de désactiver « Lire plus tard » uniquement sur celle-ci, en quelques clics.

Pour l'instant, cette nouvelle fonction ne peut être utilisée que par les bêta-testeurs WhatsApp qui sont inscrits au programme TestFlight. Celui-ci est actuellement complet, donc à moins que vous n'ayez déjà réussi à vous inscrire, vous devrez attendre que la fonctionnalité soit déployée pour le grand public.

Via WABetaInfo