La future PS5 est la console next-gen que nous attendions - mais n’espérez pas la recevoir pour Noël

Une énième refonte de la PS5 pourrait arriver dès l'année prochaine, avec un composant qui pourrait bousculer vos usages : le lecteur blu-ray amovible.

Il s'agirait de l’édition PS5 la plus importante à ce jour, selon le leaker Tom Henderson (opens in new tab). Il affirme que le prochain modèle devrait être lancé aux alentours de septembre 2023. Et Sony va apparemment bousculer les choses en vendant la console avec un lecteur blu-ray détachable qui se connecte via port USB-C. Selon Henderson, la nouvelle PS5 et son lecteur blu-ray pourront être achetés séparément, ou dans un même bundle.

Surnommée "PlayStation 5 à châssis D", il s'agira de la quatrième révision matérielle depuis la sortie originale de la PS5 en 2020. Bien que M. Henderson ne s’attend pas à des changements majeurs au-delà du lecteur blu-ray amovible, nous pouvons nous attendre à ce qu'elle apparaisse plus fine et plus légère que le modèle actuel. Tandis que le lecteur blu-ray se couplera à la PS5, sans pour autant s’afficher comme un accessoire externe distinct.

En outre, cette nouvelle itération pourrait remplacer la PS5 standard et toutes les mises à niveau matérielles précédentes. La dernière en date a été découverte au début du mois et porte essentiellement sur la réduction du poids et l'introduction d'un dissipateur thermique plus compact.

(Image credit: Shutterstock / Mohsen Vaziri)

La meilleure PS5 à ce jour ?

L'introduction d'un lecteur blu-ray amovible sera la plus grande innovation proposée par Sony depuis deux ans. Bien que nous devons insister sur le fait que ce ne sera pas la solution miracle qui mettra un terme aux problèmes de stocks de l’entreprise, nous aimons vraiment l’idée de bénéficier d’un lecteur blu-ray USB-C en option.

Sony devrait proposer la PS5 Digital Edition comme console par défaut dans un avenir proche. Les joueurs auront la possibilité de compléter leur achat par l’acquisition de ce lecteur blu-ray optionnel, immédiatement ou plus tard.

Il n'y a eu aucun cas référencé de lecteur PS5 défaillant à ce jour, mais le remaniement présumé devrait au moins rendre son remplacement plus facile et moins cher - puisqu'il n'est plus câblé à la console.

Malheureusement, nous ne sommes pas sûr que cela baissera grandement le prix de la PS5 qui a récemment augmenté. Surtout si l'on considère les commentaires de Henderson sur le fait que la configuration de la console restera en grande partie la même.