Les meilleurs écouteurs sans fil à petit prix viennent d'être mis à niveau pour rivaliser avec les AirPods Pro

Les meilleurs écouteurs sans fil bon marché disposent enfin de successeurs, et ils sont en vente dès maintenant. Les Lypertek PurePlay Z5 font suite aux populaires Lypertek PurePlay Z3 2.0, que nous avons adorées pour leur son fantastique et leur prix imbattable. Les derniers écouteurs de Lypertek ajoutent toutefois une fonction hybride d'annulation active du bruit, ce qui en fait une alternative abordable aux AirPods Pro et aux Sony WF-1000XM4.

Disponibles sur le site officiel de Lypertek ou sur la boutique Amazon de la marque, les nouveaux écouteurs PurePlay Z5 s’affichent un peu plus chers que la paire précédente, à 129 € - c’est 30 € de plus que pour les PurePlay Z3 2.0.

Cette augmentation de prix est prévisible, avec l'ajout du système hybride de réduction active du bruit, une fonction qui élimine les bruits de fond en fonction de votre environnement. Une option haut de gamme très recherchée.

Un tout nouveau mode de son ambiant automatique permet également d'entendre plus facilement les sons autour de vous lorsque vous mettez votre musique en pause, ce qui est pratique lorsque vous devez engager une conversation avec un interlocuteur ou prêter attention aux bruits de la circulation… sans avoir à retirer les écouteurs.

Les extras que nous avons appréciés sur les PurePlay Z3 2.0 sont également de retour, comme l'excellent mode LDX Audio, qui offre une option d'égalisation plus riche et mieux paramétrée que le profil sonore par défaut.

Les PurePlay Z5 se veulent de même équipés de trois types d'embouts en silicone, qui, selon la société, amélioreront la qualité sonore des écouteurs. Les embouts PurePower apparaissent plus épais et visent à produire un son puissant. Les embouts PureSpace, quant à eux, sont plus fins et délivrent un son plus ouvert et spacieux. Enfin, les embouts en mousse PureComfort pourraient constituer la meilleure option pour les longs voyages ou les trajets quotidiens.

Nous ne sommes pas sûrs de la différence que ces embouts administreront réellement ici, mais il est vrai que des embouts plus épais pourraient fournir une plus grande étanchéité au monde extérieur, et donc une réponse plus forte des basses.

Améliorer l'ANC au détriment de la durée de vie de la batterie

(Image credit: Lypertek)

Les écouteurs sans fil PurePlay Z5 octroient de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour un prix plus élevé, hélas il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Côté autonomie, vous obtiendrez environ sept heures de lecture avec une seule charge - et environ 28 heures de plus avec le boîtier de charge inclus - et ce, sans l'annulation active du bruit.

Comparé aux 80 heures d'autonomie des PurePlay Z3 2.0, c'est un inconvénient assez important, et il est dommage de voir l'une des meilleures caractéristiques de la marque devenir assez médiocre sur la nouvelle version. Nous ne dirions pas que c'est un facteur de rupture, mais il s’agit certainement d’un frein pour les audiophiles allergiques à une prise murale.

Un autre inconvénient notable est la réduction de l'indice IPX entre les écouteurs sans fil Z3 2.0 et Z5. Les écouteurs Z3 2.0 affichaient un indice IPX7 élevé, ce qui les rendait résistants à l'eau pendant 30 minutes lorsqu'ils étaient immergés. Les PurePlay Z5 sont ramenés à la norme IPX5, ce qui signifie qu'ils résistent toujours à la sueur et aux éclaboussures, mais qu'ils peuvent souffrir s'ils sont exposés à de plus grands volumes liquides.

En fin de compte, les inconvénients ne diminuent pas notre intérêt pour les écouteurs sans fil PurePlay Z5, mais avec une barre si haute fixée par leurs prédécesseurs, nous devons espérer que les améliorations l'emportent sur les points négatifs. A suivre dans notre prochain test complet.