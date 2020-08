Netflix a un nouveau thème composé par le célèbre Hans Zimmer - écoutez-le ici

Tout utilisateur de Netflix connaîtra le fameux "tou-doum", qui sonne votre arrivée sur la plate-forme et donne le coup d'envoi de votre séance de visionnage. En tant que son de démarrage, il n'est pas mal du tout, devenant assez familier au fil du temps, sans être assez long pour venir agresser vos oreilles au fur et à mesure que vous l'entendez.

Mais si vous avez regardez un film Netflix au cinéma ou lors d'une projection dans un festival, vous avez peut-être entendu quelque chose de tout à fait différent récemment. Il s'avère que Netflix a commandé au célèbre compositeur Hans Zimmer (Inception, Gladiator, No Time To Die) une version cinématographique de son célèbre jingle, pour que les spectateurs puissent en profiter à plus grande échelle.

Vous pouvez écouter cette toute nouvelle intro d’une durée de 16 secondes ci-dessous.

The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.So Netflix commissioned Hans Zimmer to extend it for theaters and ... it's ... so ... good.pic.twitter.com/RGw26vCAGYAugust 9, 2020