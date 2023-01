Notre Top 3 des programmes à découvrir sur Disney+ en février 2023

Disney a annoncé toutes les sorties prévues sur sa plateforme pour le mois de février et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle frappe fort ! Films, séries, documentaires, etc. On a parcouru toutes les nouveautés pour vous présenter notre Top 3 des programmes à ne surtout pas rater.

Wu-Tang, Anatomie d’un divorce et Darby and The Dead : notre Top 3

(Image credit: Disney Plus)

Le 15 février prochain, Disney+ sort enfin la 3ème et dernière saison de la série originale “Wu-Tang : An American Saga”. Inspirée des livres “The Wu-Tang Manual” et “The Tao of Wu”, la série vous raconte la vraie histoire du Wu-Tang Clan et sa formation dans les années 90 d’un New-York sclérosé par une épidémie de crack. Bobby Riggs (RZA) et une douzaine de jeunes deviennent ainsi sous vos yeux les héros d’une incroyable success-story.

Dans cette dernière saison, on suit 5 ans d’histoire du Wu-Tang Clan après la sortie de son premier album. Gloire, ego et argent seront les obstacles principaux que RZA va devoir traverser pour permettre au Wu-Tang Clan de s’inscrire durablement dans l’histoire de la musique.

(Image credit: Disney Plus)

Le 22 février prochain, on vous conseille également de découvrir la série FX “Anatomie d’un divorce”. Adaptée du best-seller de Taffy Brodesser-Akner, la série suit les aventures de Toby Fleshman (joué par Jesse Eisenberg), un homme divorcé de 41 ans qui découvre les applications de rencontre. Problème : son ex femme Rachel (jouée par Claire Danes) disparaît !

Il se retrouve ainsi avec ses enfants de 11 et 9 ans et ne sait pas si son ex femme reviendra un jour. Pour mieux comprendre son départ, il décide d’analyser avec recul son mariage alors qu’il doit également gérer ses enfants et sa nouvelle vie de célibataire à Manhattan.

(Image credit: Disney Plus)

Et en attendant ces programmes, on vous conseille de vous jeter dès aujourd’hui 27 janvier sur le nouveau film Disney+ : “Darby And The Dead”. Dans cette comédie romantique un peu surnaturelle, on découvre Darby Harper, une étudiante qui travaille à côté en tant que messagère spirituelle. Elle a échappé à la mort de peu étant enfant et elle en a gardé la capacité de voir les morts.

Introvertie et asociale, sa vie va être bouleversée le jour où Capri, la fille plus populaire du lycée, va mourir après un accident de fer à lisser et de baignoire. La jeune fille désormais décédée n’a qu’une seule envie : fêter ses 17 ans malgré sa mort. Pour ce faire, elle va demander l’aide de Darby qui va devoir prendre sur elle pour lui venir en aide.

Pour découvrir ces nouveautés et bien d’autres films et séries, rendez-vous vite sur Disney+.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.