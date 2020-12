Votre Nintendo Switch se met à jour et corrige plusieurs défauts plus ou moins agaçants

La Nintendo Switch est sorti depuis près de quatre ans maintenant, et malgré ses boutons dédiés aux captures d'écran sur les Joy-Cons mais aussi sur la console Switch Lite elle-même, le processus de partage des screenshots a toujours été pénible.

Fort heureusement, la dernière mise à jour du firmware, soit la version 11.0.0, vient résoudre cette anomalie - en plus d’apporter de multiples améliorations mineures et ajustements de l'interface utilisateur.

Par le passé, si les joueurs Switch souhaitaient partager une capture de leur partie en cours directement via le web, ils devaient tout d'abord enregistrer cette dernière sur la console Nintendo puis l’envoyer depuis leur compte personnel Facebook ou Twitter (associé). Bien entendu, il était possible de limiter la visibilité de cette capture sur les réseaux sociaux, l’opération n’en demeurait pas moins fastidieuse.

Désormais, Nintendo inclut la possibilité de récupérer la totalité de vos captures et d’envoyer les suivantes vers un smartphone. Simplement en flashant un QR Code qui associera ledit téléphone et votre album de photos ou de vidéos Switch.

With the new system update on #NintendoSwitch, you are now able to wirelessly transfer photos and videos from your Nintendo Switch to a smartphone for easier sharing!https://t.co/FHsNV9djsE pic.twitter.com/unXPYkNej1December 1, 2020