Netflix commande un pilote... une nouvelle stratégie pour conjurer le sort des séries annulées ?

Netflix vient de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Selon le site Deadline (s'ouvre dans un nouvel onglet), la plateforme a commandé un pilote d'une future série télévisée pour vérifier si elle fonctionne bien avant de commander une saison complète. La série s'appelle Little Sky et mettrait en scène Samara Weaving de l'excellente Ready or Not (et plus récemment de Scream VI).

Dans le passé, Netflix a toujours sauté directement sur une saison complète. Malgré cette nouveauté, le site spécialisé Deadline indique que "les sources avertissent que cela ne signifie pas un changement de développement permanent. Little Sky est actuellement le seul pilote prévu par Netflix". Cela nous remplit toutefois d'espoir de savoir qu'il pourrait s'agir d'un changement positif qui mènerait éventuellement à un changement dans le nombre de séries Netflix prématurément annulées.

D'autant plus que l'information de Deadline indique que les dirigeants de Netflix "voulaient voir un pilote pour s'assurer que le ton et l'alchimie de l'ensemble étaient bons, garantissant ainsi le succès au projet". Ce qui est exactement le but des pilotes. Donc si cela fonctionne avec ce dernier, il serait logique de le faire pour d'autres séries, même si les sources de Deadline disent que Netflix ne le fera pas pour l'instant.

Pour nos lecteurs suffisamment jeunes pour ne pas se souvenir de la télévision, les responsables de la diffusion de séries avaient l'habitude de demander aux créateurs de réaliser un premier épisode - le "pilote" - pour voir si l'idée semblait pouvoir fonctionner dans la pratique. Quand les pilotes étaient réussis, la chaîne commençait à produire les séries, mais certaines d'entre elles avaient manifestement besoin d'être retravaillées et pouvaient arriver avec un casting ou un ton différent, d'autres encore étaient tout simplement abandonnées sans faire de bruit. Si une série arrivait, on pouvait généralement être sûr que la chaîne de télévision avait une confiance raisonnable en elle.

Netflix a annulé 1899 après une seule saison, et les fans n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante quant aux raisons de cette décision. Les rumeurs selon lesquelles ce serait à cause des images étrangement sombres de la série restent infondées. (Image credit: Netflix)

La méthode de Netflix consistant à toujours commander une saison entière de tout ce qui plaît à ses dirigeants a toujours semblé être une aubaine pour les créateurs, mais au cours de la dernière décennie, cela a conduit à une situation où nous, les téléspectateurs, hésitions à investir trop dans une nouvelle série Netflix, parce que beaucoup d'entre elles ne dépassaient pas le cap de la première saison. Cela signifie que le nombre de téléspectateurs s'affaiblit et que davantage de séries encore risquent d'être annulées. Et les gens annulent leur abonnement à Netflix à mesure que leur confiance s'amenuise.

C'est une spirale infernale, et je pense qu'avec la bonne approche, comme adopter l'idée des épisodes pilotes, cela pourrait aider à corriger les choses.

Netflix pourrait innover sur l'idée du pilote

Ce pilote initial est clairement conçu pour être une sorte de "huis clos", où les cadres de Netflix prendront la décision. Mais l'un des avantages de Netflix par rapport aux anciennes chaînes de télévision est qu'il s'agit également d'une plateforme logicielle, et que ses dirigeants pourraient faire des choses intelligentes avec les pilotes décider s'ils ont une chance de rejoindre les rangs des meilleures séries Netflix.

Par exemple, ils pourraient permettre aux téléspectateurs de voir les pilotes et de les évaluer par la suite afin de déterminer le niveau d'intérêt suscité. En plus d'aider à choisir les idées les plus populaires, cela pourrait également permettre aux séries de niche d'avoir plus de chances en recevant des budgets qui correspondent au niveau d'intérêt, de sorte qu'une série ne soit pas annulée parce qu'elle a coûté trop cher.

Si les créateurs ne sont pas sûrs du ton à adopter pour une série, ils peuvent toujours créer deux versions différentes d'un pilote et faire un essai pour voir laquelle est la mieux reçue.

De plus, ces pilotes peuvent contribuer à créer un engouement et un bouche-à-oreille pour une série avant même qu'elle ne soit lancée, ce qui permet de se frayer un chemin dans la masse de contenus lancés chaque semaine sur Netflix, HBO Max, Hulu, Disney+, etc.

Ce n'est pas la solution miracle pour résoudre les problèmes de Netflix, mais dès que nous avons vu que Netflix adoptait cette approche, nous nous sommes dit "Oh, merci mon Dieu". Peut-être que le fait d'adopter une approche plus stable pour le lancement des séries permettra de mieux les maintenir - et le potentiel d'innovation si Netflix adopte cette idée est vraiment enthousiasmant.