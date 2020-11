Le Microsoft Surface Pro 8 fait de nouveau parler de lui - avec des bonnes et des mauvaises nouvelles

Si vous attendez avec impatience le Surface Pro 8, la future tablette Windows 10 de Microsoft, une nouvelle fuite vient d’apporter des informations majeures sur le produit phare. En effet, selon une mystérieuse annonce publiée sur eBay, par un contributeur localisé dans l’Etat américain de Washington (celui-là même où réside le siège social de Microsoft), un modèle Surface Pro 8 équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To viendrait de prendre place dans le catalogue de la société.

Si l’annonce s’avérait authentique, alors le Surface Pro 8 serait disponible dans une configuration des plus puissantes pour une tablette. Le Core i7-1165G7 d'Intel, par exemple, est un nouveau processeur Tiger Lake à quatre cœurs avec une fréquence de turbo maximale de 4,70 GHz. Associez-le à 32 Go de mémoire vive et vous obtenez une machine très performante en termes de bureautique et de multitâche.

Maintenant, les mauvaises nouvelles...

Le fait que Microsoft ait équipé le Surface Pro 8 de certains des composants mobiles les plus récents et les plus puissants peut réjouir un grand nombre d’utilisateurs de Windows 10, mais cette fuite laisse également entrevoir une mauvaise nouvelle pour quiconque espère une refonte majeure du Surface Pro 8.

D’après les photos qui accompagnent l’annonce eBay, la tablette représentée semble presque identique au Surface Pro 7, qui lui-même apparaît comme une « copie carbone » (ou presque) de ses prédécesseurs. Or, pour beaucoup de gens (nous y compris), le design du Surface Pro commence à dater - et nous espérions que la prochaine version introduirait un look novateur, similaire à celui du Surface Pro X.

Malheureusement, si cette fuite est réelle, il semble que nous soyons coincés pour quelques temps encore avec une conception obsolète.

Image 1 sur 3 (Image credit: zzaj300n) Image 2 sur 3 (Image credit: zzaj300n) Image 3 sur 3 (Image credit: zzaj300n)

Peut-on faire confiance à cette fuite ?

Cette fuite est peu banale, dans la mesure où nous n’en croisons pas souvent sur eBay - généralement parce qu’il est peu judicieux d’un point de vue légal de vendre publiquement un prototype. Le vendeur est apparemment basé à Seattle, à proximité du siège social de Microsoft. Il est donc possible qu'il ait eu accès aux premières unités du Surface Pro 8 - mais risquerait-il des poursuites judiciaires pour une simple vente via eBay ?

L’enchère est maintenant terminée et le « Surface Pro 8 » s’est vendu à 1 300 $ (environ 1 120 €). Visiblement, il n’a pas intéressé les foules puisqu’un seul participant a dégainé sa carte de paiement. Un indice de plus qui nous fait douter de cette source d’informations.

Les visuels semblent cependant assez convaincants, avec une configuration qui se rapproche de que nous pourrions attendre de la future tablette Windows 10. Il revient dès lors à Microsoft de trancher en présentant prochainement celle-ci. En espérant que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps.

Via Windows Latest