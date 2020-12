Microsoft chouchoute Skype en cette période de fêtes

Après avoir passé la majeure partie de l'année à apporter des améliorations à sa plateforme de communication d'entreprise Teams, Microsoft a lancé une nouvelle version de Skype qui comprend plusieurs fonctions pour aider les utilisateurs à rester connectés pendant les vacances.

La version 8.67 du logiciel de vidéoconférence original de la société est maintenant disponible et elle comprend un certain nombre de corrections de bugs et d'améliorations de la stabilité, ainsi que la prise en charge du mode "Grille Large" et même du mode "Together".

Avec le mode "Grille Large", les utilisateurs pourront voir jusqu'à 49 flux vidéo en même temps, tandis que le mode "Together" permet à plusieurs utilisateurs de partager le même espace virtuel, comme un café, une salle de conférence ou une salle de classe, pendant un appel vidéo. Microsoft a également récemment mis à jour le mode "Together" avec un ensemble de nouvelles décorations hivernales, juste à temps pour les vacances.

Pour changer de vue pendant un appel sur le bureau de Skype, les utilisateurs devront cliquer sur le bouton "Changer de vue" en haut de l'écran. Ils pourront alors choisir entre la vue grille, la vue haut-parleur, la grande grille ou le mode Together dans le menu. Sur un mobile, cela fonctionne essentiellement de la même manière, mais les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton "Affichage de l'appel" en haut à droite de l'application pendant un appel vidéo.

Skype version 8.67

En plus du mode "Grille Large" et du mode "Together", Microsoft a également ajouté plus d'arrière-plans prédéfinis et plus de catégories d'arrière-plans dans Skype.

Participer à des réunions est encore plus facile dans la dernière version de Skype car "Meet Now" a été intégré à Windows 10 pour que les utilisateurs puissent commencer un appel vidéo d'un simple clic.

Enfin, la version 8.67 de Skype inclut désormais la possibilité d'ajouter une personne à un appel en cours, soit par son numéro de téléphone, soit en utilisant son identifiant Skype.

Selon Microsoft, ces nouvelles fonctionnalités seront déployées progressivement au cours des prochains jours, alors ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas encore vues.