Quels sont les meilleures applications et jeux de l’année sur iPhone et iPad ? Apple livre sa sélection

Si vous cherchez des applications ou des jeux récents à tester sur votre iPhone ou iPad, il n'y a pas de meilleure source pour vous conseiller (hormis TechRadar) qu'Apple. Ce qui tombe bien puisque la société vient de nommer les huit applications mobiles les mieux conçues de l'année.

Cette sélection a eu lieu pendant les Design Awards 2020, cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la conférence WWDC 2020 via laquelle nous avons également découvert iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et bien d'autres mises à jour logicielles d’Apple.

Parmi les programmes fétiches de la firme de Cupertino, nous comptons quatre applications de productivité ou de création et quatre jeux. Il convient de souligner que toutes ces applications ne sont pas toujours nouvelles, mais qu’elles peuvent avoir subi une mise à niveau récente les améliorant grandement. Côté jeux, tous sont sortis il y a moins d'un an, deux d'entre eux faisant partie du catalogue d’Apple Arcade.

Nous vous présentons ci-dessous la liste des applications qui ont remporté les Apple Design Awards 2020, afin que vous puissiez voir si certaines d'entre elles pourraient vous intéresser.

Apple Design Awards 2020 : les meilleures applications

Looom (Image credit: Eran Hilleli)

La première application mentionnée, Shapr 3D, est un logiciel de dessin assisté par ordinateur pour iPad. Elle permet aux designers ou aux artistes de modéliser leurs dessins en 3D sans nécessité d’un ordinateur pour finaliser leurs œuvres. Vous pouvez télécharger Shapr 3D sur l'App Store ici.

Une autre application réservée aux iPad, Looom, permet de créer des animations dessinées à la main et, en particulier, des animations en boucle. Vous pouvez utiliser un Apple Pencil ou simplement votre doigt pour dessiner et produire un véritable court-métrage d’animation. Looom est disponible sur l'App Store, via cette page.

Si Sibelius est le programme informatique de référence pour composer des morceaux musicaux depuis votre PC, il semble que StaffPad pourrait être son équivalent sur tablettes - il vous permet d'écrire des gammes à la main, et il les ajoute ensuite automatiquement sur votre composition, avec des possibilités d’édition en temps réel. Comme les deux applications mentionnées plus haut, il n'est disponible que sur iPad. Si vous en avez un, découvrez StaffPad sur l'App Store ici.

La dernière application créative récompensée est, quant à elle, disponible sur iPhone et iPad. Darkroom est un logiciel de retouche photo moins compliquée à prendre en main que Photoshop. Il permet à ses utilisateurs, quel que soit leur niveau, de transformer les clichés pris via leur smartphone en de superbes œuvres d'art. Essayez Darkroom depuis l'App Store en cliquant ici.

Apple Design Awards 2020 : les meilleurs jeux

Sayonara Wild Hearts (Image credit: Simogo)

Sayonara Wild Hearts est l'un des jeux phares d'Apple Arcade. Fortement promu par la société, il remporte donc le premier prix de cette série, en toute logique. Il s’agit d’un jeu d'action avec un style esthétique très distinctif, et une bande-son extrêmement présente. Vous pouvez récupérer Sayonara Wild Hearts sur l'App Store ici.

Song of Bloom plaira plutôt aux amateurs de puzzle games. C’est un titre complexe où chaque tableau développe sa propre logique. Vous ne pouvez vous habituer à un gameplay unique et c’est pourquoi vous ne risquez pas de vous en lasser. Vous souhaitez relever le challenge de ses énigmes très variées ? Song of Bloom est téléchargeable depuis cette page.

Where Cards Fall mélange jeu de construction et résolution d’énigmes. Avec son esthétique cartoon et sa narration labyrinthique, le titre a conquis de nombreux joueurs depuis sa sortie, déjà hypés par les précédents chefs-d’œuvre de son éditeur : Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey. Ce nouvel univers vous intrigue ? Téléchargez Where Cards Fall sur l’App Store ici.

Si vous avez aimé le jeu Journey sur PS3, alors vous adorerez Sky: Children of the Light, le dernier jeu primé des Design Awards 2020. Les deux ont aussi beaucoup en commun, puisqu’ils partagent le même studio de développement. Dans cet opus, vous devrez explorer différentes constellations pour ramener des étoiles perdues. Vous ne serez pas seul pour le faire puisque le titre embarque un mode multijoueur au cœur de son gameplay. La coopération avant tout ! Retrouvez Sky: Children of The Light directement sur l’App Store.