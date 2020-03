L’iPhone 11 Pro contre-attaque Samsung en utilisant une arme de destruction massive : Lady Gaga

Afin de montrer au monde entier à quel point la caméra de son iPhone 11 Pro est impressionnante, Apple a révélé que le clip du dernier single de Lady Gaga, Stupid Love, a été entièrement tourné avec son ultime smartphone premium. Le clip est réalisé par le cinéaste australien Daniel Askill, à qui nous devons tous les films musicaux d’une autre popstar, Sia. Ainsi que quelques publicités célèbres pour Sony, Xbox ou encore Panasonic.

Selon nos confrères de PCMag, Stupid Love a été tourné par le biais de l'application Filmic Pro. Celle-ci permet à n’importe quel utilisateur de prendre des prises de vues avancées, avec un cadrage cinématographique. Mais aussi une définition et une cadence d’image plus élevées. Il est possible également de modifier la colorimétrie pour réduire le bruit numérique à néant, aussi bien en basse qu’en haute lumière.

Ce n’est pas la première fois que Filmic Pro est associé à l’iPhone pour produire des œuvres vidéo extrêmement populaires. Le réalisateur Steven Soderbergh a tourné ses deux derniers films – Paranoïa et High Flying Bird - via l’application et, respectivement les iPhone 7 et 8. Côté musique, le premier clip majeur réalisé avec un iPhone 11 Pro est associé au morceau Lose You to Love Me de Selena Gomez, diffusé en octobre de l’année dernière.

Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le making-of du clip de Lady Gaga et sur l'équipement utilisé dans les quelques visuels ci-dessous, glanés sur le compte Instagram de la communauté de fans de la chanteuse, GagaDaily.

What did you think about “Stupid Love”? #ShotOniPhone Gaga Daily A photo posted by @gagadaily on Feb 27, 2020 at 10:02pm PST

Enfin, nous ne pouvions pas vous cacher le résultat final, disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming musical. Nous avons choisi de relayer le clip mis en ligne sur le compte YouTube officiel de Lady Gaga.