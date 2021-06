Les cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000 sont prêtes à affronter Nvidia

AMD a dévoilé les nouvelles éditions pour ordinateurs portables de ses cartes graphiques Radeon RX 6000, qui visent à s'attaquer aux GPU mobiles de la série RTX 3000 de Nvidia.

Cette gamme est principalement portée par l'AMD Radeon RX 6800M, une carte graphique basée sur l’architecture GPU Navi 22 et intégrant 40 CU. Une configuration qui la place au même niveau que l'AMD Radeon RX 6800.

AMD affirme que le GPU mobile, qui dispose également de 12 Go de mémoire GDDR6 et d'un TGP de 145 W, exécutera des jeux fluides avec un rendu moyen de 120 images par seconde. La société promet aussi des gains de performance importants par rapport à un ordinateur portable gamer de 2019 équipé d'une carte graphique Nvidia RTX 2070. Ainsi, la Radeon RX 6800M offrira une amélioration de 1,7x sur Resident Evil: Village, et une augmentation de 1,4x sur Cyberpunk 2077.

Plus intéressant encore, AMD affirme que son GPU mobile haut de gamme surpassera la Nvidia RTX 3070 et, dans certains cas, la Nvidia RTX 3080. L'AMD Radeon RX 6800M a obtenu une moyenne de 141 fps sur Resident Evil: Village, contre 132 et 137 fps pour les deux cartes précédentes. Son taux de rafraîchissement s’avère de même supérieur à celui des modèles Nvidia sur Borderlands 3 et Assassin's Creed Valhalla.

AMD a parallèlement révélé deux GPU mobiles moins puissants, les AMD Radeon RX 6700M et Radeon RX 6800M. Le premier, qui est doté de 36 UC, de 10 Go de mémoire GDDR6 et d'une TGP allant jusqu'à 135 W, garantit des performances gaming grimpant jusqu'à 100 fps en résolution 1440p, tandis que le second vise les prouesses de la RTX 3060 mobile de Nvidia avec ses 26 UC, 8 Go de mémoire et une TGP allant jusqu'à 100 W.

Selon AMD, la Radeon RX 6800M offrira des gains fantastiques par rapport à la Nvidia RTX 3060 dans un certain nombre de jeux 1080p, notamment Borderlands 3 et Dirt 5. Toutefois, d’après les derniers benchmarks de la compagnie, elle n'a pas réussi à égaler son équivalent Ampère sur Call of Duty: Black Ops Cold War ou Cyberpunk 2077.

AMD indique que ses nouveaux GPU, qu'elle présente comme les "AMD Radeon Graphics pour ordinateurs portables" les plus rapides, sont disponibles dès maintenant - les Radeon RX 6800M et RX 6600M seront expédiés dès aujourd'hui, et le RX 6700M suivra prochainement.

Les premiers ordinateurs portables équipés de la nouvelle carte graphique d'AMD ont également commencé à être livrés. Le ROG Strix G15, qui associe un GPU mobile AMD Radeon RX 6800M et un processeur Ryzen 9 5900HX, est en vente dès aujourd'hui.