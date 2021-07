Les appareils de streaming Fire TV s'améliorent encore avec la mise à jour du système d'exploitation sur plusieurs modèles.

La toute dernière plateforme Fire TV d'Amazon, Fire TV Experience, sera bientôt disponible sur une multitude de nouveaux appareils, dont le Fire TV Stick de deuxième génération, ainsi que sur de nombreux téléviseurs intelligents Fire TV et barres de son Fire TV. Cela fait suite à l'ajout de Fire TV Experience sur des appareils comme le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Cube plus tôt en 2021.

Dans un communiqué de presse, Amazon a déclaré que la mise à jour Fire TV Experience sera déployée sur de nouveaux appareils "au cours des prochaines semaines", donc si vous possédez l'un des appareils énumérés ci-dessus, gardez un œil sur vos mises à jour pendant le reste du mois de juillet et le mois d'août 2021.

La toute nouvelle expérience Fire TV est, comme l'affirme Amazon, sa plus grande mise à jour jamais réalisée. Elle présente de nouveaux profils d'utilisateur, des menus simplifiés et la possibilité d'épingler vos applications préférées pour un accès beaucoup plus rapide aux films et émissions que vous consultez régulièrement. De plus, la nouvelle fonction App Peeks permet aux utilisateurs de prévisualiser le contenu des applications les plus populaires, sans avoir à y accéder au préalable.

Des nouvelles "brûlantes"

Parallèlement à la nouvelle expérience Fire TV, Amazon Kids a été ajouté à la deuxième génération de Fire TV Stick, permettant aux utilisateurs de l'ancien appareil d'accéder à l'application s'ils n'ont pas ou ne peuvent pas se permettre de passer à un nouveau stick.

Toutes les mises à jour de l'interface utilisateur de l'Amazon Fire sont les bienvenues, car FireOS n'a jamais vraiment réussi à se défaire de ses similitudes avec Android. Cela est compréhensible, cependant, étant donné que FireOS lui-même est un système d'exploitation Android modifié. En conséquence, toute mise à niveau de la qualité d'utilisation ou toute différence notable ajoutée aidera certainement les appareils Fire TV à mieux se démarquer de la masse.

Nous apprécions également la décision de déployer les mises à jour de Fire TV sur encore plus d'appareils qu'auparavant. Cela rend le service beaucoup plus accessible, quel que soit l'appareil que possède l'utilisateur. La prise en charge des propriétaires de Fire TV Stick de deuxième génération est un énorme plus, et nous espérons qu'Amazon continuera à prendre en charge l'ancien modèle pour les futures mises à jour également.