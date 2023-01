Le prix de la Nvidia RTX 4070 Ti pourrait être plus élevé que prévu

La RTX 4070 Ti de Nvidia, qui est semble-t-il sur le point d'être lancée, pourrait être vendue au détail à 799 $ (environ 750 € hors taxes) selon les dernières rumeurs.

VideoCardz (s'ouvre dans un nouvel onglet) indique que de multiples sources en Chine affirment que la RTX 4070 Ti sera au moins 10% moins chère que la RTX 4080 12GB annulée, ces deux modèles étant à peu près la même carte graphique (du moins si l'on se fie aux spécifications de base de la 4070 Ti qui ont fuité ; nous y reviendrons car il y a eu de nouvelles révélations sur ce point).

Si vous vous rappelez, la RTX 4080 12GB, qui a été rapidement abandonnée par Nvidia, a été mise en vente au prix recommandé de 899$ aux Etats-Unis (environ 840 €). En déduisant 10% de ce prix, on arrive à 810$ (environ 758 €), ce qui signifie que le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de la RTX 4070 Ti sera probablement de 799$ (environ 750 €).

Pour étayer cette affirmation, Wccftech (s'ouvre dans un nouvel onglet) affirme que Nvidia a dit à ses partenaires fabricants de cartes graphiques que le PDSF est à ce prix, et le leaker YouTube Moore’s Law is Dead (s'ouvre dans un nouvel onglet) mentionne également le même prix dans sa publication.

Par ailleurs, les spécifications de la RTX 4070 Ti ont été une fois de plus annoncées comme étant de 7 680 cœurs CUDA, avec une horloge de boost de 2,61 GHz, et cette fois, cette information provient d'une fuite de Nvidia France, qui a accidentellement mis les spécifications sur sa page web, avant le lancement imminent (selon un tweet (s'ouvre dans un nouvel onglet) de @momomo_us).

Analyse : Une tournure des événements prévisible en matière de prix

Le prix de vente conseillé par la rumeur nous semble correct - un chiffre rond qui a toujours semblé probable, bien que nous espérions vraiment que Nvidia pourrait descendre un peu plus bas à 749 $ (environ 700 €) - et avec de multiples sources renforçant cette théorie avec le lancement de la RTX 4070 Ti, il semble de plus en plus probable que le prix annoncé soit le bon. Cependant, on ne sait jamais, la carte graphique pourrait encore être proposée à un prix plus abordable, car ce n'est qu'une rumeur.

En tout cas, il est assez peu probable que Nvidia propose la RTX 4070 Ti à un prix plus élevé, ou du moins c'est ce que nous avons toujours pensé, car la mettre au même prix que celui de la RTX 4080 12GB annulée (ou très proche) serait vraiment exagéré. La Green Team a déjà perdu assez en popularité avec ses prix élevés pour les GPU Lovelace, comme nous l'avons récemment évoqué à de multiples occasions.

Attention, il est possible qu'il n'y ait pas de Founders Edition avec la RTX 4070 Ti, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de carte produite et vendue par Nvidia. Comme toutes les cartes graphiques RTX 4070 Ti seront fabriquées par ses partenaires, leur prix sera également fixé par ces partenaires - ce qui signifie que le PDSF est bien beau, mais que les fabricants tiers le dépasseront, peut-être même considérablement.

Il est vrai qu'il y aura forcément des cartes RTX 4070 Ti d'entrée de gamme dont le prix correspond à ce PDSF - les plus chères sont des modèles avec des vitesses plus élevées et des composants plus onéreux ainsi que des ventilateurs pour aller avec - mais on ignore combien de cartes bas de gamme seront dans les rayons. Et combien de temps elles resteront disponibles...