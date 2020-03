Le mode Zombies de Call of Duty: Mobile disparaîtra le 25 mars - reviendra-t-il ?

Si vous jouez régulièrement à Call of Duty: Mobile, vous avez forcément testé « Zombies », une adaptation extrêmement populaire du mode coopératif qui a déjà sévi sur consoles. Au programme, des hordes de morts-vivants à repousser pour occuper le sommet du classement des meilleurs survivants. Mais vos heures de gloire et de chasse aux fantômes sont comptées : le mode zombie disparaîtra dans quelques jours sur la version mobile.

L’éditeur du jeu a en effet confirmé auprès de sa communauté Reddit qu’il « sera supprimé le 25 mars ». Selon ses concepteurs, « le mode n'a tout simplement jamais atteint le niveau de qualité que nous exigions ». Parce qu’il était annoncé pour une durée limitée dès le départ, l'équipe du jeu a nourri encore moins de scrupules à exiger son retrait.

Néanmoins, une seconde carte devait compléter le mode Zombies courant 2020. Baptisée Nacht Der Untoten (en français, La nuit des morts-vivants), il s’agit d’une petite extension déjà apparue dans les jeux Call of Duty: World At War et Call of Duty: Black Ops I, II & III. Dirigeant un bataillon de quatre Marines ayant survécu à un crash d’avion, il faudra faire face à un danger plus grand encore : des zombies nazis. Le développement a été mis en suspens. Toutefois, les développeurs ne s’interdisent pas de le sortir un peu plus tard dans l’année. Et donc de « ressusciter » le mode Zombies par la même occasion.

Pour de nombreux fans de Call of Duty: Mobile, la nouvelle est un véritable choc. Tant le mode s’exécute presque sans faille, sans bug ou problème majeur connus. Et pour cause : Call of Duty: Mobile est aujourd’hui l'un des jeux les plus optimisés pour smartphones, se permettant même de fonctionner sur les modèles d’entrée de gamme.

L’éditeur Activision a d’autres objectifs pour son champion mobile : « pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le développement de nouveaux modes multijoueur et Battle Royale ». Sans zombies. Pour retrouver vos morts-vivants favoris après le 25 mars, il sera nécessaire de vous procurer la version console. Ou de télécharger l’application iOS Call of Duty : Zombies de 2012. Une pépite rétro mais qui répondra assurément à votre quota de chasse aux zombies.