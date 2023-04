Le démarchage téléphonique et les spams frauduleux représentent un pourcentage effarant de vos appels reçus

Selon une nouvelle étude, un nombre choquant d'appels téléphoniques ne sont que des spams qui font perdre du temps et de l'argent aux entreprises et aux consommateurs.

La rapport de la société Hiya, spécialisée dans le blocage des appels indésirables, a analysé plus de 243 milliards d'appels téléphoniques passés en 2022 par des milliers de consommateurs et d'entreprises. Il révèle que 10 % de ces appels sont des spams ou des fraudes.

Rien qu'aux États-Unis, le spam représente plus d'un tiers (35 %) de tous les appels, tandis que la fraude n'en représente que 0,9 %. Le Royaume-Uni s'en sort un peu mieux en termes de spams (28 %), mais la fraude y est beaucoup plus prononcée (13 %). La France est le pays qui a reçu le plus grand nombre d'appels non sollicités (43 %).

Perte d'argent

Selon le rapport, les appels frauduleux et les pourriels coûtent du temps et de l'argent aux particuliers et aux entreprises. Aux États-Unis, les consommateurs ont perdu en moyenne 431,26 dollars à cause de ces appels l'année dernière. Ce sont les Canadiens qui ont perdu le plus d'argent, soit 472,87 dollars en moyenne.

En ce qui concerne le temps, les consommateurs américains ont perdu en moyenne 31,87 minutes à cause d'appels de spam et de fraude, suivis par l'Espagne (27,44 minutes), le Canada (27,21 minutes), la France (27,04 minutes) et le Royaume-Uni (23,34 minutes). L'Allemagne complète la liste avec 22,47 minutes.

Pour résoudre le problème des appels frauduleux, les chercheurs suggèrent que les opérateurs de télécommunications veillent à ce que les numéros soient identifiés.

Presque tous les consommateurs (87 %) pensent que les numéros non identifiés peuvent être frauduleux, et un tiers d'entre eux déclarent que les appels abusifs ou à caractère frauduleux les rendent méfiants à l'égard des appels provenant des entreprises personnifiées. Dans le même ordre d'idées, 63 % des opérateurs ont déclaré que leurs investissements dans la sécurité vocale et la protection des appels augmenteront cette année.

"Les appels de spam - y compris les appels frauduleux illégaux et les appels de masse légaux - sont de plus en plus fréquents", a déclaré Kush Parikh, président de Hiya. "Les appels indésirables érodent la confiance des consommateurs dans leur outil de communication favori - le téléphone - et rendent donc plus difficile pour les entreprises légitimes et de confiance de les joindre par téléphone. Comme nous l'avons examiné dans ce rapport, cela a des conséquences très réelles sur les ventes, l'expérience client et d'autres domaines critiques."