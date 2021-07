La série Galaxy Watch 4 de Samsung devrait bénéficier d'une augmentation importante du stockage.

La Samsung Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic devraient arriver au cours du mois prochain, et nous avons déjà vu de nombreuses fuites concernant les spécifications de ces montres connectées. Nous avons désormais une meilleure idée de l'espace de stockage qu'elles offriront.

Selon des sources qui se sont confiées au site SamMobile, habituellement fiable, les modèles Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic seront dotés d'un espace de stockage embarqué de 16 Go pour vos applications et vos fichiers, ce qui représente un bond par rapport aux 8 Go de la Samsung Galaxy Watch 3.

Outre les applications, la mise en cache de la musique pour une écoute hors ligne est peut-être la façon la plus courante d'utiliser le stockage de la smartwatch, de sorte que vous devriez être en mesure d'emporter un bon nombre de playlists avec vous en déplacement. Cela signifie également que le logiciel intégré - une nouvelle version de Wear OS développée par Samsung et Google - aura beaucoup d'espace pour se déployer.

Il ne s'agit pas encore d'une confirmation définitive des spécifications, mais le 11 août étant la date à laquelle nous verrons ces appareils dévoilés (ainsi que de nombreux autres gadgets), il ne faudra pas attendre longtemps avant d'en avoir le cœur net.

Ce que nous savons jusqu'à présent...

Nous pensions initialement que ces montres seraient la Galaxy Watch Active 4 et la Galaxy Watch 4 - mais il semble maintenant que le modèle Active soit la Galaxy Watch 4 principale et que la version plus haut de gamme reçoive le label Classic ajouté à la fin de son nom.

Pas plus tard qu'hier, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles les wearables seraient dotés de la puce Exynos W920 et de 1,5 Go de RAM. En d'autres termes, ces appareils seront suffisamment puissants pour gérer à peu près tout ce que vous voulez faire avec une smartwatch.

Une autre fuite suggère un prix de départ de 369 euros pour le plus petit modèle de Galaxy Watch 4 Classic, tandis que le Galaxy Watch 4 pourrait commencer à 269 euros.

Nous vous communiquerons bien sûr tous les détails clés dès qu'ils seront annoncés par Samsung, à l'occasion du Unpacked. Samsung nous a déjà donné un aperçu du logiciel qui fonctionnera sur la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic, avec des améliorations dans le support des applications et l'intégration du smartphone.