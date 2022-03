La RTX 4090 pourrait-elle quasiment doubler le nombre de cœurs de la RTX 3090 ?

Une récente série de fuites de l'utilisateur de Twitter La Frite David révèle plus d'informations sur la future RTX 4090, et comment la nouvelle génération d'Ada de Nvidia (alias Lovelace) se compare au GPU le plus puissant de Nvidia, le RTX 3090.

D'après les informations qui ont filtré, il y a plusieurs modèles sous le nom de 4090. Le plus probable est que l'AD102 sera le modèle phare, suivi de l'AD103, la version la plus puissante. Les AD104-106 seront probablement l'option de milieu de gamme, et l'AD107 sera destiné au marché d'entrée de gamme.

Il semble que le modèle phare de GPU AD102 comportera 144 SMs dans un même boîtier, contre 84 SMs pour le GA102 d'Ampere, ce qui représente un bond de 71 % et l'un des plus importants en une génération. L'AD102 pourrait compter jusqu'à 18 432 cœurs CUDA, soit une augmentation stupéfiante de 75 % par rapport à la prochaine RTX 3090 Ti de Nvidia, qui comporte 10 752 cœurs CUDA.

La consommation d'énergie augmenterait aussi très probablement grâce aux connecteurs d'alimentation à 16 broches, qui auraient une puissance maximale de 600W et amélioreraient grandement les performances. Il est également possible qu'il s'agisse de la première carte graphique compatible PCIe 5.0 et qu'elle utilise des cœurs Tensor de 4e génération et des cœurs RT de 3e génération, alors qu'Ampere en utilise respectivement de 3e et 2e génération.

En termes de mémoire, il est fort probable que Nvidia équipe le GPU AD102 avec de la GDDR6+ ou de la GDDR7, puisque Samsung a déjà inscrit ces deux technologies sur sa propre feuille de route.

Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation, donc jusqu'à ce que Nvidia révèle quelque chose officiellement, prenez ces rumeurs avec précaution.

