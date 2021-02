La mise à niveau de Final Fantasy 7 Remake PS5 pourrait être en cours

Selon une nouvelle fuite, une version améliorée de Final Fantasy 7 Remake pourrait se diriger vers les PS5 et PS4 - et elle pourrait même être dévoilée lors du State of Play d'aujourd'hui.

Initialement publié sur 4Chan avant d'être partagé sur Reddit (via GamesRadar), un prétendu communiqué de presse détaille "Final Fantasy 7 : Ever Crisis" qui est décrit comme étant l'"édition définitive" de Final Fantasy 7 Remake. Selon le communiqué de presse "divulgué", Ever Crisis comprendra un mode Performance, deux nouveaux chapitres - le chapitre 8.5 "All Dressed Up" et le chapitre 19 - ainsi qu'un nouveau combat de boss, un mode Photo, un nouveau jeu de trophées, le Materia Quick Change et le support complet de DualSense sur PS5.

Cela correspond aux rapports précédents que nous avons vus sur des sites comme Gematsu et GamesRadar, selon lesquels Final Fantasy 7 Remake DLC pourrait être en route. Comme pour toute fuite, cela vaut la peine de prendre tout cela avec précaution. Si cela se vérifie, cela pourrait être très excitant pour tous les fans de Final Fantasy.

Cette fuite de Ever Crisis est-elle fondée ?

On ne peut pas en être certain pour l'instant, mais il y a quelques détails qui pourraient nous éclairer sur le fait de savoir si cette fuite de Final Fantasy 7 : Ever Crisis est réelle ou juste un canular.

Pour ajouter de la légitimité à la fuite, nous avons les rapports selon lesquels Square Enix a déposé la marque "Ever-Crisis" dans plusieurs régions selon Gematsu. Ce terme semblait pouvoir s'appliquer à Final Fantasy 7 Remake DLC - Crisis, comme l'ont montré les retombées de Final Fantasy 7 comme Before Crisis : Final Fantasy 7 et Crisis Core : Final Fantasy 7 - ainsi qu'un autre terme déposé "First Soldier" - qui semble faire référence à l'organisation de Final Fantasy 7 et à Sephiroth.

Il est possible que le divulgateur le sache et qu'il ait simplement ajouté Ever-Crisis pour donner une crédibilité à son canular. Même si c'est le cas, les marques déposées pourraient encore avoir un sens et nous pourrions recevoir bientôt des nouvelles de Final Fantasy 7 Remake à leur sujet.

Toujours dans le camp des suppositions, nous avons une date de sortie de l'édition définitive - le 10 avril 2021 - soit exactement un an après la sortie de Final Fantasy 7 Remake. Le 10 avril 2021 est également un samedi, ce qui n'est pas classique pour les sorties modernes, qui ont généralement lieu un mardi ou un vendredi. Bien qu'aucun de ces faits n'exclue complètement cette possibilité, cela semble un peu trop facile.

Nous ne tarderons pas à en être sûrs, car la fuite affirme qu'Ever Crisis sera révélée aujourd'hui à Sony State of Play.