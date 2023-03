La minisérie MPower met les femmes et les héroïnes à l’honneur sur Disney+

Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, Disney+ a frappé un grand coup en sortant une toute nouvelle minisérie qui met à l’honneur les femmes de l’univers Marvel : MPower, une minisérie composée de 4 épisodes à découvrir dès maintenant sur Disney+ !

D’après Zoë Saldaña, qui joue Gamora dans les films Marvel, mais qui produit également en partie cette minisérie : “MPower rend hommage à la représentativité et l’émancipation féminine. Nous sommes ravies de travailler sur les récits de femmes d’horizons très variés dont le point de vue et le parcours sont susceptibles d’inspirer les spectateurs et spectatrices. Ce que nous espérons, c’est que cette série suscitera des débats importants et aidera à vraiment changer les choses pour un monde plus équitable et inclusif”.

Avec MPower, vous allez pouvoir revenir sur le parcours incroyable de personnages comme Carol Danvers (Captain Marvel), Wanda Maximoff (Scarlett Witch), Gamora (Gardiens de la Galaxie) ou encore Okoye (Black Panther). La minisérie revient sur leur parcours dans les films Marvel, mais pas que ! Vous allez pouvoir en effet découvrir leurs histoires dans les comics Marvel, ainsi que des images d’archive, des séquences animées et des interviews exclusives des actrices qui incarnent ces héroïnes comme Brie Larson, Elizabeth Olsen, Zoë Saldaña ou encore Danai Gurira.

Okoye, Captain Marvel, Scarlet Witch et Gamora : retrouvez vos héroïnes préférées

L’épisode 1 de la minisérie revient sur toutes les femmes dans Black Panther. Il nous replonge dans le Wakanda où les femmes prennent une place très importante pour la puissance de la nation. On y retrouve Okoya, Nakia, Ayo et Shuri plus fortes que jamais grâce au vibranium dans les comics. Les actrices nous révèlent également comment elles ont réussi à s’inspirer de leur propre parcours pour incarner ces héroïnes hors du commun.

L’épisode 2 se concentre dans un premier temps sur la transformation de Carol Danvers en Captain Marvel avec des images inédites et des séquences d’animation. On y découvre également les parcours de Monica Rambeau et Kamala Khan qui accompagneront l’héroïne dans son prochain film du MCU en 2023 (The Marvels).

L’épisode 3 est dédié à Scarlett Witch, aussi appelée “La sorcière rouge”. Il rend hommage à Wanda Maximoff, mais aussi à Agatha Harkness et Darcy Lewis. Il retrace aussi le travail incroyable des artistes qui ont imaginé son histoire tragique et sa rédemption incroyable après plusieurs péripéties complexes. Dans cet épisode, on découvre une Scarlett Witch tout en nuances.

L’épisode 4 s’intéresse quant à lui à Gamora, la mercenaire captivante des Gardiens de la Galaxie. L’épisode retrace son histoire et nous explique comment elle est passée de mercenaire à Gardienne de la Galaxie et met en lumière son rôle de modèle chez les marginaux de toute la galaxie. On se concentre également sur sa relation complexe avec sa sœur Nebula et plusieurs vétérans de la saga viennent donner leur point de vue sur le personnage.

