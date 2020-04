Le démontage de l'iPhone SE 2020 révèle des informations très intéressantes sur la batterie et l'appareil photo

Nous attendions de découvrir les composants présents dans le nouvel iPhone d'Apple - notre évaluation de l'iPhone SE nous ayant laissé quelques questions subsidiaires sur lesquelles la firme de Cupertino était restée mystérieuse. En démontant l’appareil mobile, l’équipe d’iFixit nous a fournis quelques réponses.

Nous n’accéderons à la totalité du démontage que dans quelques jours (patience !), mais une donnée essentielle a déjà été confirmée : l'iPhone SE possède exactement la même batterie que l’iPhone 8, embarquant une capacité de 1821 mAh.

Nous nous sommes demandés à un moment si la batterie du SE 2020 n’était pas plus petite que celle de l’iPhone 8. En effet, avec l’optimisation conférée par le chipset A13 Bionic, nous nous serions attendus à une autonomie bien supérieure du SE 2020 à taille de batterie égale. Or ici, l’autonomie moyenne des deux modèles demeure équivalente. Il semble donc qu'en ce qui concerne l'autonomie, la taille de la batterie importe plus que le processeur, à l’intérieur des smartphones Apple.

Un smartphone également moins cher à réparer

D’autre part, un certain nombre de composants utilisés dans l'iPhone 8 ont été réutilisés au sein de l'iPhone SE 2020. Des éléments comme le moteur Taptic, l’emplacement de la carte SIM et la structure de l’écran se retrouvent dans les deux iPhone, sans une once de modification. Bonne nouvelle pour les (futurs) acheteurs du nouvel iPhone SE : cela signifie que les stocks de ces pièces sont abondants. Et donc, espérons-le, moins coûteux à réparer si vous êtes confronté à une casse dans les années à venir.

Selon les intrépides « désosseurs » d'iFixit, la matrice des objectifs photo de l'iPhone SE est la même que celle embarquée sur l'iPhone 8 - ce qui montre que les améliorations apportées au moteur photo à l'intérieur de l'iPhone, pilotées par le nouveau processeur A13 Bionic, se révèlent véritablement impressionnantes. Il s’agit principalement d’une évolution en matière de reproduction des couleurs et de performances en basse luminosité. Une raison supplémentaire de craquer pour le SE 2020.

Nous attendons le démontage complet d'iFixit dans les prochains jours, et nous espérons que de plus amples informations sur le smartphone accessible d’Apple nous permettront de comprendre exactement les changements (et les économies) que le constructeur a apportés au nouvel iPhone SE.