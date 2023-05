Intel va mettre en place un mystérieux patch, votre PC a de grandes chances d’être concerné

Intel, qui prévoit de supprimer de nombreux emplois , améliore en permanence son matériel. Plus tôt cette année, l’entreprise a d’ailleurs corrigé l’un des plus gros bugs de Windows 11 . Mais, Intel précise généralement les changements apportés par ses différents patchs. Mais, cette fois, la nature de celui-ci reste inconnu. On sait en revanche que celui-ci concernera la plupart des PC relativement modernes, et peut-être le vôtre.

Intel précise simplement que ce correctif n’est pas lié à un problème de sécurité, sans pour autant en préciser la nature exacte. L’entreprise indique ainsi : "La mise à jour du microcode 20230512 publiée le 12 mai 2023 ne contient aucune mise à jour de sécurité et la note [INTEL-SA-NA] est destinée à indiquer que le pack ne contient aucune mise à jour de sécurité applicable (Not Applicable). La mise à jour du microcode comprend uniquement des mises à jour fonctionnelles (également documentées dans l'erratum du produit)".

Intel : une mesure d’urgence ?

Toutefois, la nature du correctif devrait être révélée lorsque celui-ci sera intégré dans une future mise à jour de Windows ou du BIOS de la carte mère, ce qui est généralement le cas pour les correctifs d'Intel. Tout comme Microsoft, Intel publie généralement des informations lors du "Patch Tuesday", c'est-à-dire le premier mardi du mois. Mais il semblerait que l’entreprise ait jugé ce patch suffisamment important pour le publier le vendredi, plutôt que d'attendre le mois suivant.

Au fil du temps, diverses vulnérabilités ont été découvertes sur les processeurs Intel, ce qui a nécessité de plus en plus de correctifs pour atténuer les risques potentiels. L'une des vulnérabilités les plus médiatisées est connue sous le nom de Spectre et Meltdown. Ces failles permettaient à des attaquants d'accéder à des informations sensibles stockées en mémoire, y compris les mots de passe et d'autres données personnelles.