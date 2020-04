Le Honor 30 Pro dévoile son appareil photo à quatre objectifs

C’est une fuite très importante. Des visuels internes destinés à la presse, et donc apparemment officiels, ont révélé la face arrière du prochain Honor 30 Pro. Avec un aperçu complet de son appareil photo principal. Partagés sur Weibo (le Facebook chinois) et repérés par le comparateur IndiaShopps, ces clichés proviennent apparemment du président d’Honor lui-même, Zhao Ming.

Le détail qui focalise toute notre attention est, bien évidemment, le bloc caméra avec quatre objectifs distincts dans le coin supérieur gauche. Nous pouvons déjà deviner la présence d’un téléobjectif, de par sa conception carrée.

IndiaShopps prétend, en outre, que l'un des capteurs dispose d’une résolution de 50 Mpx. Cela n’est mentionné nulle part sur les visuels, aussi il est possible que le site se base sur des rumeurs antérieures. Le reste du revêtement apparaît brillant, l’Honor 30 Pro est représenté avec des coloris bleu, argent et gris.

La façade frontale n'est pas visible sur les documents partagés et aucune spécification technique n'a encore été révélée ici. Toutefois, d'après les spéculations précédentes, nous pensons que l'Honor 30 Pro embarquera un chipset Kirin 990 haut de gamme, jusqu'à 12 Go de RAM, un écran de 6,57 pouces (1080 x 2340), et une batterie de 3 900 mAh. Il sera bien sûr rejoint par le Honor 30 à la configuration légèrement inférieure, et peut-être même par un Honor 30 Lite.

Tous les détails 100% officiels seront bientôt disponibles, puisque la gamme Honor 30 devrait être annoncée le 15 avril. TechRadar ne manquera pas de vous relayer son introduction en bonne et due forme, le moment venu.