Google promet que plus de 100 jeux seront ajoutés sur Stadia cette année

Google a annoncé que plus de 100 nouveaux titres seront disponibles cette année sur son service de jeux à la demande, et a même précisé la fenêtre de lancement de certains d'entre eux.

« Nous sommes ravis de proposer encore et toujours à nos abonnés de superbes jeux conçus par les éditeurs les plus en vogue, au sein de notre boutique Stadia », peut-on lire actuellement dans les actualités de la plateforme. « Au cours de ces prochaines semaines, les gamers pourront profiter d’un vaste choix, des RPG remplis d'action aux compétitions en coop ».

Les neuf titres d’ores et déjà communiqués sont Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (en ligne dès le 23 février), Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (23 février), It Came From Space and Ate Our Brains (2 mars), FIFA 21 (17 mars), mais aussi Kaze and the Wild Masks (26 mars), Judgment (23 avril), plus Killer Queen Black, Street Power Football et Hellpoint (tous listés comme « à venir prochainement »).

Si l'on ajoute la mention « plus de 100 jeux » appuyée par Google Stadia et garantie sur l’ensemble de l'année 2021, il est clair que l’équipe toujours en place tente de rassurer sa communauté sur le fait que le service de streaming compte bien se développer sur le long terme. Et ce, même si Google ne cherche plus à concevoir de nouveaux titres en interne.

Quel avenir pour Stadia ?

Ces neuf jeux spécifiquement cités sur le forum de la communauté Stadia ont livré leurs descriptions détaillées, avec des bandes annonces associées pour quelques-uns des titres.

Google a déjà indiqué qu'environ 400 jeux, actuellement en préparation, devraient être mis à disposition sur la plateforme - dans un futur plus ou moins proche. Au moins un quart d'entre eux se présenteront donc avant la fin de l'année civile.

Le lancement grand public de Stadia, en novembre 2019, a connu son lot de difficultés. Il a en effet fallu un certain temps pour que les principales fonctionnalités deviennent actives sur l’ensemble des appareils approuvés comme compatibles, tandis que les services de streaming concurrents de Microsoft et de Nvidia continuaient d'améliorer leurs propositions respectives.

Cependant, l’acquisition des consoles next-gen s’avérant toujours compliquée en 2021, Google Stadia a l'occasion de fédérer un plus grand nombre d’utilisateurs derrière le cloud gaming. Récemment, nous avons même appris que Google allait également préinstaller Stadia sur les Chromebooks à venir.

Via 9to5Google