Xbox Series S : une fuite du packaging de la manette confirmerait bel et bien son existence

Les rumeurs d'une Xbox next-gen moins chère circulaient déjà depuis quelques mois maintenant. Nous venons peut-être d'avoir la confirmation que la Xbox Series S de Microsoft est bien réelle.

Des images d’une manette blanche destinée à la console avaient déjà fait leur apparition il y a quelques semaines, mais cette fois-ci, c'est également l'emballage de la manette qui a été repéré.

C’est l’utilisateur Twitter @zakk_exe qui a apparemment réussi à s'emparer d'un exemplaire de la manette sur un site de revente américain, et a posté diverses photos de ce qui semble être le packaging officiel du produit. Sur le côté de la boîte, les Xbox Series X et Xbox Series S sont mentionnées comme systèmes compatibles, avec la Xbox One, les PC Windows 10 et les smartphones Android et iOS.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CBAugust 9, 2020

La Xbox Series S promet d'être une version moins chère et plus abordable de la Xbox Series X de Microsoft. Celle-ci devrait viser une résolution de 1440p et 60fps, et devrait répéter l’approche de la Xbox One S en terme de positionnement, comme le laisse penser la couleur blanche de la manette.

Une future annonce imminente ?

Microsoft n'a pas encore fait d'allusion à l'existence de la console, malgré de nombreuses fuites suggérant que celle-ci serait en passe d'arriver. Bien que nous n'ayons toujours pas de prix pour la Xbox Series X ou pour la PS5, certains analystes prédisent que ces consoles ne seront pas données. Microsoft espère donc que le fait de disposer d'une alternative moins chère pourra attirer davantage de joueurs dans l'écosystème Xbox.

Les deux consoles devant sortir "fin 2020", nous devrions bientôt voir arriver le prix et la date de sortie de chacune des consoles d’ici un mois ou deux.

Mais la Xbox Series S arrivera-t-elle en même temps que sa grande soeur ? Nous devrons encore attendre pour le savoir, mais il ne fait maintenant presque plus aucun doute qu’une seconde console existe bel et bien du côté de Microsoft.