Le mode performance de Fortnite peut doubler votre framerate sur un vieux PC

Fortnite dispose d'un nouveau « mode performance » conçu pour permettre aux parties du plus populaire des Battle Royale de se dérouler en toute fluidité. Même sur des configurations PC aujourd’hui datées.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité soit déjà déployée dans le jeu, elle reste étiquetée comme version alpha et expérimentale, donc gardez à l'esprit qu'elle peut encore nécessiter plusieurs mise à jour pour devenir pleinement optimale. A terme, ce mode permettra aux ordinateurs plus anciens ou moins sophistiqués de faire tourner le jeu avec des niveaux de performances bien plus élevés, avec une accélération du framerate… qui n’est pas le fruit du hasard.

Le mode performance de Fortnite réduit en effet la qualité visuelle pour solliciter au minimum le processeur et la carte graphique de votre configuration, et aussi pour diminuer l'exploitation de la mémoire, ce qui peut apporter une augmentation assez importante de la fréquence d’images en contrepartie.

Dans les exemples de scénarii fournis par Epic, il y a celui d’un ordinateur portable avec processeur Intel Core i5-8565U et puce graphique intégrée UHD 620 + 8 Go de RAM qui permet de jouer à Fortnite en 720p. Sur celui-ci, le framerate a considérablement augmenté, passant de 24 à 61 images par seconde après activation du mode performance. Soit une progression de plus de 250%.

Fortnite pèse moins lourd

Bien qu'il y ait un compromis visuel, comme mentionné plus haut, être capable de suivre et de viser un ennemi sans latence est clairement prioritaire sur ce type de titres. D’autant plus pour les joueurs qui possède un matériel moins nerveux et qui pourraient se retrouver exclus autrement.

Selon Epic Games, les configurations PC obsolètes ou minimales recevront automatiquement « une notification les poussant à passer en mode performance par défaut. Ce dernier peut être désactivé à tout moment via les paramètres du jeu ».

Parallèlement au test du mode performance, il est désormais possible de désactiver les textures haute résolution, ce qui vous permettra d'économiser 14 Go d'espace disque (la taille d'installation de Fortnite tombe alors à 17 Go, tous les bits optionnels étant supprimés). Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, Fortnite pesait 90 Go, votre espace disque vous remerciera donc.

Consultez la note complète d'Epic Games sur le mode performance et les instructions pour supprimer les textures haute résolution ici.