Fitbit Inspire vs Fitbit Inspire HR vs Fitbit Inspire 2 : quel bracelet connecté choisir ?

Si vous recherchez un coach fitness à accrocher au poignet, Fitbit est probablement l'une des premières marques sûres qui vous vienne à l'esprit - il reste cependant difficile de déterminer le modèle capable de vous correspondre totalement. Les Fitbit Inspire, Inspire HR et Inspire 2 se ressemblent tous à première vue et affichent un prix similaire, mais il existe des distinctions très importantes entre les trois bracelets connectés que vous devez connaître avant de prendre votre décision.

Le Fitbit Inspire et l'Inspire HR original ont maintenant plus de six ans, et bien que leur prix ait à peine baissé depuis leur lancement, ils demeurent les modèles les plus abordables de la gamme - si la facture finale s’avère votre principale préoccupation.

Le Fitbit Inspire 2, lui, a été lancé en 2020. Il vous offre beaucoup plus de fonctionnalités pour un prix dérisoire. Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, l'Inspire 2 constitue une recommandation évidente. Mais bien sûr, le prix n'est pas le seul élément à prendre en compte. Lisez ce qui suit pour découvrir toutes les distinctions majeures existant entre les trois modèles Fitbit.

Prix

Le tarif des Fitbit Inspire et Inspire HR a peu diminué

Le Fitbit Inspire 2 est disponible au même prix que l’Inspire HR

Le Fitbit Inspire original coûtait 69,99 € lors de son lancement en novembre 2014, versus 99,99 € pour le Fitbit Inspire HR commercialisé quelques semaines plus tard. Ces deux appareils sont disponibles aujourd’hui à des prix plus bas, mais pas non plus bon marché. Au moment où nous écrivons ces lignes, vous pouvez vous procurer un Fitbit Inspire pour environ 55 €, ou un Fitbit Inspire HR pour 80 €.

Le Fitbit Inspire 2 est sorti en septembre 2020 au prix de 99,95 €, et nous avons déjà constaté quelques réductions intéressantes sur son prix d'origine. Ainsi, il est possible de vous procurer ce bracelet connecté plus récent pour dix euros de moins aujourd’hui. Encore quelques mois et il atteindra certainement la valeur de l’Inspire HR.

Design

Presque identiques pour les trois

L’Inspire HR et l’Inspire 2 comprennent des matériaux premium

L’Inspire 2 a une forme légèrement plus incurvée

Comme nous l'avons déjà mentionné, les trois appareils Inspire se ressemblent beaucoup, avec un design fin et un écran tactile OLED monochrome d'un pouce.

L'Inspire original possède un bracelet « élastomère flexible et durable », qui se fixe à l'aide d'une cheville et d'une boucle. Le Fitbit Inspire HR dispose d’une sangle plus haut de gamme, en silicone souple avec une boucle en aluminium.

Le Fitbit Inspire 2 a reçu une mise à niveau esthétique qui, selon Fitbit, s'inspire des lignes du corps humain. Cela signifie des courbes plus douces, une forme plus arrondie du cadran et une séparation plus nette entre celui-ci et le bracelet en silicone (avec une boucle en plastique).

Les cadrans de tous les appareils présentent presque exactement les mêmes dimensions, celui des Fitbit Inspire et l'Inspire HR mesurant 37 x 16 mm, contre 37 x 16,8 mm pour le modèle Inspire 2.

Fitbit Inspire 2 (Image credit: Fitbit)

Caractéristiques

Le système Fitbit Inspire ne permet pas de suivre le rythme cardiaque ni le sommeil

Pas de GPS embarqué, mais les Inspire HR et Inspire 2 peuvent se coupler à votre smartphone

Le Fitbit Inspire original enregistre les pas, les périodes d'activité modérée à intense d'au moins 10 minutes, la distance parcourue et les calories brûlées. Il peut commencer à suivre automatiquement certains types d'entraînement grâce à son accéléromètre.

Comme son nom l'indique, le Fitbit Inspire HR offre en plus une surveillance du rythme cardiaque tout au long de la journée. Il peut aussi se greffer sur le GPS de votre téléphone pendant que vous marchez, courez ou faites du vélo, ce qui vous permet de visualiser et mémoriser l’itinéraire de votre entraînement depuis l'application Fitbit. Vous pourrez également profiter d’une analyse de votre rythme cardiaque pendant l’entraînement.

Le Fitbit Inspire HR utilise votre fréquence cardiaque et son accéléromètre pour surveiller vos cycles de sommeil. Il vous propose des séances de respiration guidée conçues pour réduire votre rythme cardiaque si vous vous sentez anxieux (cependant, contrairement au Fitbit Sense, aucun des appareils Inspire ne mesure réellement le stress).

Fitbit Inspire 2 (Image credit: Fitbit)

Le Fitbit Inspire 2 possède toutes ces caractéristiques, plus la capacité d’évaluer votre rythme cardiaque au repos. Ainsi qu’un mode veille spécial pour éviter les perturbations pendant la nuit, le tracking de vos sessions de natation et des alertes pour apaiser votre rythme cardiaque lors d’une séance d'entraînement.

L'Inspire 2 est également fourni avec un abonnement d'un an à Fitbit Premium, vous donnant accès à une vaste bibliothèque d'exercices, ainsi qu'à des outils permettant de surveiller votre bien-être sur le long terme.

Ces trois appareils se synchronisent sans fil avec votre smartphone et vous permettent de recevoir des notifications mobiles lisibles depuis votre poignet. Notez cependant qu'aucun de ces appareils n'est équipé d'un GPS intégré, vous devrez donc emporter votre téléphone si vous souhaitez cartographier vos sessions d’entraînement. Pour une géolocalisation sans téléphone, jetez un coup d'œil au Fitbit Charge 4.

Autonomie

L'Inspire et l'Inspire HR délivrent une autonomie de cinq jours, tandis que l'Inspire 2 dure environ dix jours sur une seule charge. La durée exacte dépendra de la façon dont vous utiliserez votre appareil, mais ces chiffres semblent conformes à nos tests.

Lequel faut-il acheter en 2021 ?

Même si vous n'avez pas l'intention d'utiliser toutes ses fonctionnalités, le Fitbit Inspire 2 est l'appareil que nous vous recommandons de choisir. Avec des fonctions de surveillance de la santé en plus et un abonnement d'un an à Fitbit Premium pour un coût presque nul, c'est un choix évident.

Toutefois, si vous êtes prêt à envisager d'autres marques, il existe des alternatives qui méritent d'être également prises en considération. Le Honor Band 5 offre des caractéristiques similaires pour un coût moindre. Tandis que le Huawei Band 3 Pro est une option abordable qui comprend également un GPS embarqué et une autonomie allant jusqu'à deux semaines (bien que nous ayons constaté qu'il n'était pas aussi confortable qu'un bracelet Fitbit).