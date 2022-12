Facebook Dating analysera votre visage pour vérifier que vous avez bien plus de 18 ans

Meta teste un nouveau système de vérification de l'âge sur sa plateforme Facebook Dating pour déterminer que vous avez bien plus de 18 ans, mais seulement si vous vivez aux États-Unis.

La vérification de l'âge sur Facebook Dating (s'ouvre dans un nouvel onglet) semble s'inspirer des systèmes de Tinder et de Bumble. Meta offrira aux utilisateurs deux façons différentes de vérifier leur âge : soit par un selfie vidéo, soit en téléchargeant une photo de leur carte d'identité, ce qui est similaire à la façon dont Facebook confirme l'identité des comptes (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Pour les selfies, la plateforme reçoit l'aide de la société d'identité numérique Yoti. Selon Meta, les selfies vidéo fonctionnent en donnant aux utilisateurs une série d'instructions sur l'application Facebook, leur indiquant notamment de prendre certaines poses pendant que la caméra de leur smartphone les enregistre.

Cette vidéo est ensuite envoyée à Yoti pour que l'entreprise scanne votre visage et estime votre âge. Si elle détermine que votre visage est âgé de plus de 18 ans, votre profil est alors vérifié. Meta affirme qu'aucune des deux entreprises ne conservera les selfies vidéo. Ils seront immédiatement supprimés une fois votre âge déterminé. Et l'IA n'apprendra pas à connaître le visage des gens et ne reconnaîtra pas leur identité.

Une technologie familière

Si le nom de "Yoti" vous semble familier, c'est parce qu'il s'agit de la même société que Meta utilise sur le système de vérification de l'âge d'Instagram. Les selfies vidéo sont utilisés de la même manière. Les utilisateurs prennent certaines poses, puis le système prend environ 20 minutes pour vérifier leur âge. Mais contrairement à Facebook, il semble que Yoti conserve les données d'Instagram (dans les 30 jours suivant le téléchargement) au lieu de les supprimer instantanément.

L'annonce indique également que Yoti a entraîné son IA en lui montrant "des individus de différentes tranches d'âge, de différents sexes et de différentes couleurs de peau". La technologie de reconnaissance faciale a eu un passé peu reluisant en matière de précision et de reconnaissance des personnes au teint foncé. De plus, beaucoup sont préoccupés par le fait que leur visage soit suivi. À première vue, Meta répond à ces préoccupations, ce qui est une bonne chose, mais personne ne peut vous blâmer si vous restez inquiet à ce sujet.

Nous avons demandé à Meta si et quand le test de reconnaissance faciale sera étendu à d'autres régions du monde. Facebook Dating est disponible dans plus de 50 autres pays, dont l'Argentine, la France, Singapour et le Royaume-Uni, pour n'en citer que quelques-uns.

Une concurrence rude

À ce stade, vous vous dites probablement que vous ne saviez pas que Facebook proposait un service de rencontres. Au dire de tous, Facebook Dating n'est pas un service très populaire en raison d'une concurrence rude aux proportions titanesques.

Meta n'a jamais fourni de preuve vérifiable du nombre de personnes qui utilisent Facebook Dating. Ce qui s'en rapproche le plus est un rapport de The Verge datant de 2021 (s'ouvre dans un nouvel onglet), selon lequel 278 000 célibataires de la ville de New York utilisaient Facebook Dating. Pour mettre cela en perspective, Bumble a revendiqué trois millions d'utilisateurs à New York en 2018 (s'ouvre dans un nouvel onglet). On ne peut s'empêcher de se demander ce qui arrivera en premier : la fermeture de Facebook Dating ou le lancement de la vérification de l'âge.