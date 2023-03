"Élémentaire" de Pixar fait monter la pression dans la course au prix du film d'animation 2023

Pixar est réputé pour repousser les limites de l'animation et Élémentaire, le prochain film du studio, semble poursuivre cette tradition.

Le 27e film Pixar, qui fait suite aux deux opus 2022 de la filiale de Disney - Alerte rouge et Buzz l'éclair - arrivera en salles le 16 juin prochain. Il est donc grand temps de vous donner une idée plus précise de son intrigue.

Heureusement, Pixar a répondu à l'appel en publiant une bande-annonce officielle pour Élémentaire, l'un des nouveaux films les plus attendus de 2023, qui fournit non seulement de nouveaux détails sur l'histoire, mais offre également un nouvel aperçu des images époustouflantes du film. Découvrez-la ci-dessous :

Honnêtement, nous ne pouvons pas nous arrêter de regarder l'incroyable maquillage à l'eau de Wade ou l'esthétique brûlante et ardente du design d'Ember. C'est une prouesse impressionnante que de faire fonctionner ces visuels contrastés dans le même moteur d'effets visuels et de leur donner un aspect aussi naturel. Quelqu'un d'autre s'attend à ce qu'Élémentaire soit nommé dans la catégorie Meilleur film d'animation aux Oscars de 2024 ?

Quant à l'histoire du film, il semblerait qu'elle soit centrée sur une relation platonique ou romantique entre Ember, qui est basée sur le feu, et Wade, appartenant à l'élément eau. Pour l'instant, nous ne disposons que d'un simple synopsis de l'intrigue, fourni par Pixar, qui se lit comme suit : "Dans une ville où les habitants du feu, de l'eau, de la terre et de l'air cohabitent, une jeune femme fougueuse et un homme à l'esprit vif sont sur le point de découvrir quelque chose d'essentiel : tout ce qu'ils ont en commun". Cette nouvelle bande-annonce révèle donc comment les mondes d'Ember et de Wade s'entrechoquent, et explore la notion de coexistence de races et de forces opposées. Un message digne d'intérêt pour notre époque, n'est-ce pas ?

Élémentaire mettra en vedette Leah Lewis (Batwheels, The Half of It) dans le rôle d'Ember et Mamoudou Athie de Jurassic World : Dominion dans le rôle de Wade. Le nouveau venu Mason Wertheimer a été choisi pour incarner Clod, un jeune personnage intelligent de l'élément terre, tandis que Wendie McLendon-Covey (Reno 911!) interprétera Gale, un personnage de l'élément air. Catherine O'Hara (Schitt's Creek) incarne Brook, la mère de Wade.

Le dernier long métrage de Pixar a été réalisé par Peter Sohn, un employé chevronné dont la seule autre réalisation est Le voyage d'Arlo en 2016. Sohn a cependant prêté sa voix à de nombreux personnages du Pixar-Verse, dont Sox dans Buzz l'éclair. Il a également participé à la production exécutive, à l'écriture, à l'animation et a agi en tant que consultant pour l'histoire de nombreux autres films Pixar. John Hoberg et Kat Likkel (My Name Is Earl, Black-ish) sont rejoints par Brena Hsueh (How I Met Your Mother) en tant que scénaristes principaux du film.

Analyse : un été riche en animations chaudes

Spider-Man : Across the Spider-Verse repoussera aussi les limites de l'animation plus tard cette année (Image credit: Sony Pictures)

En 2022, le genre de l'animation s'est révélé très populaire auprès du public et des créateurs - Alerte rouge, Pinocchio de Guillermo del Toro et Le Chat potté 2 : La Dernière Quête étaient tous des films d'une beauté époustouflante. Il semble que 2023 soit prêt à suivre les traces de son prédécesseur.

Avec Élémentaire, Pixar fait figure de pionnier dans le domaine de l'animation. Cependant, le film n'est pas la seule nouveauté du studio qui devrait impressionner les cinéphiles par son style d'animation, ses teintes, ses arrière-plans urbains et ses innovations technologiques.

Spider-Man : Across the Spider-Verse, la suite de Into the Spider-Verse de 2019, devrait également bouleverser le monde de l'animation avec son propre style artistique révolutionnaire et ses couleurs saisissantes - et il arrivera juste deux semaines avant Élémentaire (le 2 juin), ce qui signifie que le sixième mois de 2023 sera une confrontation animée mémorable.

Ajoutez à cela The Super Mario Bros. Movie - le film d'animation réalisé conjointement par Universal, Nintendo et Illumination et basé sur la légendaire série de jeux vidéo de Nintendo - ainsi que le film visuellement saisissant Ninja Turtles Teenage Years de Paramount, et la suite animée en stop-motion Chicken Run: Dawn of the Nugget de Netflix. Cette année pourrait être celle où les films d'animation seront pris beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Espérons que l'Académie et les autres organisations de récompenses cinématographiques en prendront note.